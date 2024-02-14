للشهر الرابع على التوالي.. مؤشر أسعار المستهلكين يقفز 3.27% الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا في مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، في فلسطين في شهر كانون الثاني، بنسبة 3.27% على أساس شهري، و19% على أساس سنوي، مسجلا زيادة حادة للشهر الرابع على التوالي، مع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتداعياته في الضفة الغربية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل خلال الشهر الماضي ارتفاعاً حاداً نسبته 3.27%، نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، مقارنة بشهر كانون الأول 2023، بواقع 11.41% في قطاع غزة، وبنسبة 0.26% في القدس الشرقية، وبنسبة 0.15% في باقي الضفة الغربية.

وأوضح "الإحصاء" أن ارتفاع مؤشر الأسعار في فلسطين نتج، بشكل أساسي، عن ارتفاع أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 144.92%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 37.16%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 19.82%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 10.08%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 9.56%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 7.97%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.03%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 2.13%.

وكان لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأهم في ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة لفلسطين.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون الثاني 2024 بشهر كانون الثاني 2023، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 19.00% (بواقع 71.70% في قطاع غزة، وبنسبة 5.50% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.38% في القدس).

على أساس جغرافي، تراكم الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار المستهلكين في قطاع غزة نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي للشهر الرابع على التوالي، ليسجل ارتفاعاً حاداً نسبته 66%، بواقع 12% خلال الشهر الأول من العدوان (تشرين الأول 2023)، و18% خلال الشهر الثاني (تشرين الثاني)، و12% خلال الشهر الثالث (كانون الأول)، و11% خلال الشهر الرابع (كانون الثاني 2024).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة، خلال شهر كانون الثاني، ارتفاعاً حاداً نسبته 11.41% على أساس شهري، إذ شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً حاداً بسبب استمرار العدوان على القطاع غزة، حيث ارتفعت أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 287.38%، وأسعار السميد بنسبة 227.58% وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 172.22%، وأسعار البرغل بنسبة 150.00%، وأسعار الفريكة بنسبة 105.98%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 58.33%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 55.75%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 55.33%، وأسعار المعكرونة بنسبة 53.77%، وأسعار التوابل والأعشاب والبذور بنسبة 36.39%، وأسعار المشروبات الغازية بنسبة 34.80%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 27.47%، وأسعار البقوليات بنسبة 22.27%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 20.46%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.47%، وأسعار الأدوية بنسبة 12.00%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 11.94%، وأسعار الرعاية الشخصية بنسبة 9.79%، وأسعار منتجات التنظيف والصيانة بنسبة 8.97%، وأسعار الخضروات المعلبة بنسبة 7.36%، وأسعار الوقود الصلب بنسبة 5.56%، وأسعار القهوة بنسبة 4.94%.

كما انخفضت القوة الشرائية للمواطنين في قطاع غزة بنسبة 40% خلال أربعة أشهر من العدوان الإسرائيلي على القطاع بواقع 11% خلال الشهر الأول من العدوان، و16% خلال الشهر الثاني، و11% خلال الشهر الثالث، و10% خلال الشهر الرابع.

وأشار "الإحصاء" إلى توقف تام لكبرى مطاحن القمح في قطاع غزة "مطحنة السلام"، وعليه تم إدخال الطحين المصري بديلا عن طحين السلام، وعدم توفر الدجاج الطازج في القطاع، وبديله الحبش بأسعار خيالية.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في القدس ارتفاعاً نسبته 0.26% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، ونتج ذلك عن ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 20.74%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 8.01%، وأسعار المشروبات الغازية بنسبة 4.86%، وأسعار البيض بنسبة 4.58%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.97%، وأسعار "البنزين" بنسبة 3.59%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 3.08%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.82%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.30%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.03%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.11%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 11.20%.

كذلك، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.15%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.19%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.83%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.77%، وأسعار البيض بمقدار 2.25%، وأسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 2.14%.



