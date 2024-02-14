انخفاض جديد على أسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء

انخفاض جديد على أسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء
التاريخ
2/14/2024 3:10:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفضت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء بمقدار 20 قرشاً بعد تراجعها بـ 40 قرشاً يوم أمس، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 - الأكثر طلباً - 40.6 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 38.9 دينارا للشراء منهم.
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 33.1 دينارا للشراء منهم .
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