الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على قراره بتقليل الفائدة

(MENAFN
) على الرغم من الارتفاع غير المتوقع في نمو الوظائف في يناير، يظل الاحتياطي الفيدرالي ثابتاً في خططه لخفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى مجموعة من العوامل مثل النمو الاقتصادي القوي الذي يقوده المهاجرون وانخفاض فرص العمل, وتأتي هذه القرارات في أعقاب بيانات تظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 353,000 وظيفة في يناير، وهو رقم يفوق التوقعات بمرتين, ومع ذلك، يظل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي واثقين من أن أداء سوق العمل من غير المرجح أن يزيد من ضغوط التضخم، مما يعزز التزامهم بالحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى لها في 23 عامًا، والتي تتراوح بين 5.25 بالمئة و 5.5 بالمئة.
كما يعتقد معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنهم لا يزالون على مسار لتنفيذ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام على الرغم من الاعتراف بالاتجاه الإيجابي في خلق الوظائف، وتنبع هذه الاعتقادات من توقع انخفاض التضخم على الرغم من استمرار الاقتصاد الأمريكي في خلق فرص العمل, وأكد الاقتصادي لاري ماير، الذي كان سابقاً في إل إتش ماير والمحافظ السابق في الاحتياطي الفيدرالي، التركيز الثابت للفيدرالي على التضخم، مؤكداً أن مؤشرات السوق العمل القوية أو النمو الاقتصادي القوي لن يثنيهم عن مواصلة خفض أسعار الفائدة طالما يظل التضخم تحت السيطرة.
كذلك شهدنا انخفاضا ملحوظا في التضخم على مدى العام الماضي على الرغم من أن معدل البطالة يتراوح بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية بنسبة 3.7 بالمئة، مما أدهش العديد من الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون أن الحفاظ على استقرار الأسعار سيستلزم التضحية بنمو الوظائف, ومع ذلك، يتوقع الاحتياطي الفيدرالي تبريدا في سوق العمل في العام القادم، على الرغم من أنه يعتقد أنه على عكس المرات السابقة، فإن الحاجة إلى زيادة كبيرة في معدل البطالة لن تكون ضرورية لخفض التضخم إلى هدفه المستهدف البالغ 2 بالمئة.
في حين أحد العوامل المساهمة في هذا التوقع هو تدفق العمال الأجانب إلى الولايات المتحدة، مما ساهم في تهدئة نمو الأجور وبالتالي ضغوط التضخم, ويؤكد هذا التفاعل المعقد بين ديناميات سوق العمل وسياسات الهجرة واتجاهات التضخم قرارات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي في المشهد الاقتصادي الحالي.
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