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«أراضي دبي» تدعو المكاتب العقارية لإزالة الإعلانات غير المحدثة على المنصات الإلكترونية

2/14/2024 3:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع المكاتب العقارية إلى حذف الإعلانات المدرجة على المنصات العقارية والتي لم تعد متاحة للبيع أو التأجير.

وتفصيلاً، قالت مؤسسة التنظيم العقاري في منشور على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها "لوحظ من خلال الرقابة الدوريّة على المنصّات العقاريّة وجود بعض الإعلانات غير المحدّثة، والتي تم تعد متاحة للبيع أو التأجير ومازالت معروضة على المنصات من قبل مكاتب الوساطة العقاريّة".

وأضافت المؤسسة "وعليه؛ يجب على جميع المكاتب العقاريّة مخاطبة المنصات العقاريّة خلال 3 أيام عمل بخصوص الإعلانات المدرجة التي تم الإعلان عنها عن طريق مكتب الوساطة العقاريّة أو الوسطاء التابعين للمكتب، والتي لم تعد متاحة للبيع أو التأجير، بضرورة حذف هذه الإعلانات من المنصّات".

وتابعت "مع ضرورة إرسال نسخة من هذه المخاطبات التي تمت مع المنصّة المعلنة للمؤسسة على البريد الإلكتروني: ...، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة المتبعة بهذا الخصوص".

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