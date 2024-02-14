«أراضي دبي» تدعو المكاتب العقارية لإزالة الإعلانات غير المحدثة على المنصات الإلكترونية

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع المكاتب العقارية إلى حذف الإعلانات المدرجة على المنصات العقارية والتي لم تعد متاحة للبيع أو التأجير.
وتفصيلاً، قالت مؤسسة التنظيم العقاري في منشور على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها "لوحظ من خلال الرقابة الدوريّة على المنصّات العقاريّة وجود بعض الإعلانات غير المحدّثة، والتي تم تعد متاحة للبيع أو التأجير ومازالت معروضة على المنصات من قبل مكاتب الوساطة العقاريّة".
وأضافت المؤسسة "وعليه؛ يجب على جميع المكاتب العقاريّة مخاطبة المنصات العقاريّة خلال 3 أيام عمل بخصوص الإعلانات المدرجة التي تم الإعلان عنها عن طريق مكتب الوساطة العقاريّة أو الوسطاء التابعين للمكتب، والتي لم تعد متاحة للبيع أو التأجير، بضرورة حذف هذه الإعلانات من المنصّات".
وتابعت "مع ضرورة إرسال نسخة من هذه المخاطبات التي تمت مع المنصّة المعلنة للمؤسسة على البريد الإلكتروني: ...، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة المتبعة بهذا الخصوص".
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