بيتكوين تتخطى عتبة 50,000 دولار، وتستأنف زخمها المتصاعد

(MENAFN
) بيتكوين، العملة المشفرة الرائدة من حيث رأس المال السوقي، استعادت مرة أخرى اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم بمجرد تجاوزها للعتبة الهامة لـ 50,000 دولار, وتمثل هذه الارتفاع موجة هامة في المشاعر التفاؤلية المحيطة بالأصول الرقمية، مما يعيد الثقة بين المحبين والمستثمرين على حد سواء.
كما تشهد المسيرة الأخيرة في سعر بيتكوين استعادة مستويات لم يشهدها منذ مايو 2021، عندما اجتازت آخر مرة عتبة 50,000 دولار, وتأتي هذه العودة إلى الأضواء في خضم تزايد الاهتمام بالعملات المشفرة، مدعومة جزئياً بالتبني المؤسسي والقبول الأوسع في الأمور المالية الرئيسية.
كذلك شهدت بيتكوين زيادة ملحوظة بنسبة 4 بالمئة, مما يمثل ارتفاعاً بقيمة 1,944 دولارًا، لتصل قيمتها إلى 50,240 دولارًا, وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع مثير للإعجاب بالتأكيد، إلا أن بيتكوين لا تزال تبقى على بُعد يُقدر بحوالي 15,000 دولار أقل من أعلى مستوى سجلته في 2021، خلال ذروة ارتفاع السوق المستدامة بفعل الجائحة والمحفزات النقدية الميسرة والاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات.
في حين تزامن صعود بيتكوين فوق 50,000 دولار مع تباطؤ في اهتمام المستثمرين بصناديق التداول المتبادلة المتعلقة ببيتكوين في السوق الأمريكي, وأظهرت البيانات أن هذه الصناديق سجلت أدنى تدفقات يومية لها منذ بدء التداول في 11 يناير، مما يشير إلى تباطؤ مؤقت في حماس المستثمرين لهذه الآليات الاستثمارية.
وتلقت تسعة صناديق الاستثمار المتداولة حديثة الإطلاق مجتمعة 270 مليون دولار في تدفقات اليوم الأربعاء بتاريخ 14 شباط، وفقا للتقارير, مما يشير إلى انخفاض في رغبة المستثمرين في التعرض لبيتكوين من خلال هذه القنوات الاستثمارية التقليدية, ومع ذلك، على الرغم من هذا التراجع الواضح في اهتمام صناديق الاستثمار المتداولة، فقد أعاد صعود بيتكوين فوق 50,000 دولار إلى الثقة والتفاؤل في الإمكانيات الطويلة الأمد بين محبي العملات المشفرة والمستثمرين المؤسسيين.
وتظل سوق العملات المشفرة محط أنظار المستثمرين وهي تواجه التحديات الماكرواقتصادية والتنظيمية المختلفة, وبيتكوين، على وجه الخصوص، غالبًا ما يكون مؤشرًا للمشاعر واتجاهات السوق داخل المشهد الأكبر للأصول الرقمية، مما يجعل صعودها الأخير فوق 50,000 دولار حدثًا هامًا بتداعيات واسعة النطاق على جميع نظام العملات المشفرة.
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