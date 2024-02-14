تقارير التضخم في الولايات المتحدة تصدم الأسواق مما يقلل من تكنهات خفض الفائدة

(MENAFN
) نشرت بيانات التضخم يوم الثلاثاء الموافق 13 شباط, في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ضربة لتوقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة على الفور من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, وكشف التقرير الصادر عن وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري في يناير، متجاوزا توقعات الاقتصاديين بزيادة أكثر معتدلة قدرها 0.2 بالمئة, ومن ناحية سنوية، أظهر المؤشر ارتفاعًا بنسبة 3.1 بالمئة، مقارنة بالارتفاع المتوقع بنسبة 2.9 بالمئة.
كما ارتفعت القراءة الأساسية لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 بالمئة شهرياً في يناير عند استبعاد عناصر الطعام والطاقة القابلة للتقلب، متجاوزة الزيادة المتوقعة بنسبة 0.3 بالمئة, وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر الأساسي زيادة بنسبة 3.9 بالمئة، متجاوزاً الارتفاع المتوقع بنسبة 3.7 بالمئة.
كذلك خفضت هذه الأرقام التضخمية الأعلى من المتوقع الاحتمالات بالفعل الضئيلة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ خطوات فورية لخفض أسعار الفائدة, وبالإضافة إلى ذلك، أي ارتفاع إضافي في التضخم قد يعيد فتح النقاشات بشأن إمكانية استئناف رفع أسعار الفائدة، خاصة بينما أكد بعض صانعي السياسات النقدية على ضرورة انخفاض أوسع في الضغوط السعرية قبل النظر في خفض الأسعار.
في حين أرسل إصدار بيانات التضخم صدمة إلى الأسواق المالية، مما أدى إلى انخفاض في المؤشرات الرئيسية على وول ستريت, وهوى مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 450 نقطة، أو 1.1 بالمئة، ليغلق عند 38,365 نقطة، بينما شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا بحوالي 53.90 نقطة، أو 1.07 بالمئة، ليصل إلى 4,967.94 نقطة. بالمثل، انخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 343.67 نقطة، أو 2.16 بالمئة، ليصل إلى 15,598.88 نقطة.
وعلى الصعيد الدولي، شهدت مؤشرات أوروبية انخفاضاً جماعياً بعد إصدار بيانات التضخم في الولايات المتحدة, وهبط مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.2 بالمئة، وانخفض مؤشر داكس بنسبة 0.87 بالمئة، وشهد مؤشر فوتسي انخفاضًا بنسبة 0.81 بالمئة، معكساً التأثير الشامل للأرقام التضخمية الغير متوقعة على المشهد السوقي العالمي.
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