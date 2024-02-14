التغيرات المتوقعة في أسعار الفائدة العالمية تثير قلق المستثمرين

(MENAFN
) يجد المستثمرون أنفسهم يتصارعون مع عدم اليقين المحيط بأسعار الفائدة العالمية، وهو موضوع متكرر سيطر على مشاعر السوق خلال السنتين الماضيتين, ومع تفتح العام الجديد، يواجه المستثمرون مهمة صعبة في إعادة تقييم توقعاتهم، حيث يتوقع العديد منهم انخفاضًا حادًا وسريعًا في أسعار الفائدة, وهذا التحول بعيدًا عن السرد السابق لأسعار الفائدة "أعلى وأطول"، الذي ساد في نهاية العام الماضي، يعكس تغيرًا في مشاعر السوق الناجمة عن البيانات الوظيفية القوية الأخيرة من الولايات المتحدة والتحذيرات من محددات الأسعار التي تحث على الحذر.
كما تظل المخاوف تحوم حول صحة سوق العقارات التجارية، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي الحالي, وتعود تحذيرات ستاندرد آند بي جلوبال من العام الماضي بشأن المخاطر الرئيسية التي تشكلها ارتفاع أسعار الفائدة على الأصول العقارية عالميًا لتلوح في الأفق، ملقية الشك على توقعات القطاع.
كذلك اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بهذه المخاوف، حيث أشارت إلى الأثر المحتمل لارتفاع أسعار الفائدة وانتهاء صلاحية القروض المقبلة على إعادة تمويل العقارات التجارية, وأكدت يلين الضغوط المتزايدة التي يواجهها أصحاب الممتلكات في ظل ارتفاع معدلات الشواغر، معترفة بالتحديات المقبلة, وبينما أعربت عن ثقتها في أن الوضع قابل للإدارة، حذرت من أن بعض المؤسسات قد تواجه ضغوطًا كبيرة، مستحضرة ذكريات الأزمة المالية في الفترة من 2008 إلى 2009 وآثارها المتفاعلة على البنوك والاقتصادات بأسرها.
في حين أثارت احتمالات تجدد الاضطراب في سوق العقارات التجارية قلق المستثمرين، مؤكدة الاتزان الحساس بين الاستقرار الاقتصادي والاضطراب المحتمل في الأشهر القادمة.
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