بريطانيا تعمل على تحسين العلاقات بين السياسيين والأعمال لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام

(MENAFN
) في الأسابيع الأولى من العام، قام السياسيون البريطانيون بخطوات هامة لتصليح العلاقة مع قطاع الأعمال، مما يشير إلى تقدير جديد لدوره في دفع النمو الاقتصادي, وقام رئيس الوزراء ريشي سوناك بإطلاق مجلس استشاري جديد للأعمال، إلى جانب مبادرة سير كير ستارمر لعقد منتدى يضم 400 من الشركات البريطانية، مما يعكس رغبة في التعاون الأقرب مع حزب العمال.
كما تمثل هذه الخطوات الأخيرة نحو الأعمال تحولًا إيجابيًا عن المواقف السابقة، التي كانت غالبًا ما تميل نحو الشك وحتى العداء, وكان هناك رأي سائد يعتبر الشركات مساهمين في المشكلات الاقتصادية بدلاً من أن تكون شركاء محتملين في تعزيز النمو, ومع ذلك، يُعترف الآن بأن الشركات تشغل دورًا مزدوجًا - يمكن أن تكون جزءًا من المشكلة وجزءًا من الحل.
كذلك يعتمد النمو الاقتصادي المستدام على عنصرين رئيسيين: توسيع القوة العاملة وتحسين الإنتاجية, وبعد الأزمة المالية العالمية، شهدت المملكة المتحدة تباطؤًا في نمو الإنتاجية، متراجعًا دون مستويات ما قبل الأزمة, وتفاقم هذا الاتجاه مع بداية الجائحة، حيث انخفضت قوة العمل في المملكة المتحدة بما يقرب من نصف مليون شخص، مما أثر بشكل خاص على الشريحة المتقدمة في السن, وبالتالي، واجه كل من محركي النمو - توسيع القوة العاملة وتحسين الإنتاجية - عقبات كبيرة.
في حين تظهر الآثار الاقتصادية الكبرى لهذه التحديات، مع تجسد الإنتاجية المتعثرة في نقص في النمو الحقيقي للأجور, ويجد العديد من العمال أنفسهم أسوأ اقتصاديًا اليوم مقارنة بعام 2007، على الرغم من وجود أكثر من مليون وظيفة شاغرة عبر مختلف القطاعات, ولا تؤثر هذه الركود في الإنتاجية فقط على دخل الأفراد، بل لها آثار أوسع على الصحة العامة للاقتصاد البريطاني.
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