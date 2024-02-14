بيع مشروع عقاري في دبي بـ 425 مليون درهم خلال أسبوع

أعلنت شركة "إيه إم آي إس" (AMS) للتطوير العقاري أنه تم بيع مشروعها الجديد "ذا وودلاند ريزيدنسز"بالكامل والذي تبلغ قيمته 425 مليون درهم، في غضون أسبوع واحد من إطلاقه.

ويتميز "ذا وودلاند ريزيدنسز" بمساحة قابلة للبيع تبلغ 220,000 قدم مربع، وشهد المشروع تعاوناً بين "إيه إم آي إس" و "لامينام" (Laminam)، حيث جلبت هذه الشراكة المسطحات التي تحمل العلامة التجارية "أوتوموبيلي لامبورغيني" (Automobili Lamborghini) إلى كل فيلا ضمن المشروع.



وشهد مشروع "ذا وودلاند ريزيدنسز" نجاحاً ملحوظاً، مما يؤكد على الطلب الكبير على العقارات الفاخرة في دبي والمشاريع التي تعيد تعريف مفاهيم الحياة الفاخرة في السوق العقاري المتنامي. منذ لحظة إطلاقه، استقطب المشروع المستثمرين والمشترين من كافة أنحاء العالم.

وقال عمر غول، الشريك الإداري لشركة "إيه إم آي إس": "إن عملية البيع السريعة تؤكد من جديد قوة السوق العقاري في دبي والأذواق المميزة لعملائنا. ونعرب عن خالص امتناننا لجميع عملائنا الكرام على ثقتهم في شركة "إيه إم آي إس"."

ويعكس مستوى الطلب مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري الفاخر ويؤكد على جاذبية المدينة للأثرياء الباحثين عن تجارب معيشية لا مثيل لها، كما يؤكد التزام شركة "إيه إم آي إس" بتقديم مشاريع استثنائية تتجاوز توقعات المستثمرين وأصحاب المنازل.

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