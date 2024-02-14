رؤساء تنفيذيون: مستقبل الابتكار مرتبط بتشكيل عقول الأجيال القادمة

استشرفت جلستان ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، كيف تؤثر تكنولوجيا التعليم في مستقبل الابتكار والقيادة الحكومية، ودور القطاع الخاص في تشكيل عقول الأجيال القادمة وتنمية المواهب وتوجيه الشباب نحو المهن والمهارات المستقبلية.

وأكد المشاركون في الجلستين أن مستقبل الابتكار مرتبط بتشكيل عقول الأجيال القادمة، لافتين إلى أن شركات القطاع الخاص، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في أعمالها؛ يمكنها تشكيل عقول الأجيال القادمة بشكل إيجابيّ.

وخلال الجلسة الأولى التي حملتْ عنوان "هل تعيد التكنولوجيا التعليمية صياغة مستقبل الابتكار والقيادة الحكومية؟"، طرح د. كي روميلت، الرئيس التنفيذي لـ Udacity، أحد أهم وأكبر المواقع التعليمية في العالم؛ مجموعة من الأفكار حول ما توفره هذه المنصة التعليمية من فرص وإمكانات لجميع سكان العالم، ممن لم يكملوا تعليمهم الجامعي وحتى الجامعيين منهم، ليكونوا مواكبين لسوق العمل الآن.

وقال: "توفر منصة "يوداستي" - Udacity - دورات تدريبية في علوم البيانات والتكنولوجيا، وتعليم مهارات الذكاء الاصطناعي، وأكبر قصص نجاحنا هي مبادرة تعليم مليون مبرمج عربي".

وتابع د. روميلت: "نحاول من خلال دوراتنا أن نقدم مهارات متعددة للمتدربين تؤهلهم للمستقبل، ومن أهدافنا الرئيسية رفع مهارات موظفي الحكومة، وتقديم محتوى يؤهلهم ليصبحوا خبراء في مجالاتهم".

حماية الخصوصية

من جانبها، أكدت روزميري ليث، الشريك المؤسس لـ World Wide Web Foundation، أنهم في شبكة الويب العالمية يدركون ما الذي يمكن أن تحققه التكنولوجيا وتغيره في المستقبل، وتابعت: "نحن نناضل لتوسيع وتسهيل وصول الأفراد إلى الإنترنت مجاناً، وحماية الخصوصية عبر الإنترنت، وفتح البيانات العامة، ودعم الابتكار المحلي، وعلى مدار سنوات عملنا ساعدنا أكثر من 600 مليون شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للوصول للإنترنت، ونعمل بشكل بنّاء مع صنّاع القرار في الحكومات والصناعات لتشكيل السياسات والممارسات".

"تيك توك" ليس للتسلية!

وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان "ما هي مسؤولية القطاع الخاص في تشكيل عقول الأجيال القادمة؟"، افتتحتها هيلينا ليرش، نائب الرئيس في شركة Tiktok "تيك توك"، بتأكيد أن "تيك توك" ليس مجرد موقع للترفيه والتسلية، بل يقوم بدفع الأطفال والشباب للتعليم.

وأضافت ليرش: "كل شخص يستخدم "تيك توك" بطريقته، لكنّ هناك الكثير جداً من المحتوى التعليمي الموجود على هذا الموقع، وفي باكستان قدمنا بالتعاون مع منظمات غير ربحية 500 فيديو تعليمي لمساعدة الطلاب على التعلم، وتأهيلهم لينجحوا في الاختبارات والمنح الدراسية".

التعليم ركيزة

من جانبها أشارت أبارنا باوا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ZOOM، إلى أن الشركة عندما انطلقت في 2015 كان التعليم هو الأساس الذي انطلقوا منه، مؤكدة أن شركات القطاع الخاص، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في أعمالها؛ بإمكانها تشكيل عقول الأجيال القادمة بشكل إيجابيّ.

وأضافت باوا: "نقوم في ZOOM بتمكين الكثير من الأطفال غير القادرين على الذهاب للمدارس، ومساعدتهم على التعلم، مثلما ساعدنا الكثير من أطفال أوكرانيا. فضلاً عن أننا بعد جائحة "كوفيد" صار لنا وجود في 46 جامعة من أصل 50 جامعة في الولايات المتحدة، كما تخبرنا الإحصائيات بأن أهم 25 شركة في الولايات المتحدة تستخدم تطبيق ZOOM".

التكنولوجيا المستدامة

ويؤمن مات داليو، المؤسس والرئيس لشركة Endless، أن من حق الجميع امتلاك حاسوب، وفلسفته تقوم على فكرة بسيطة وهي أنه يجب توفير التكنولوجيا المستدامة بأسعار مناسبة، وسد الفجوات الرقمية، وتمكين مختلف المجتمعات حول العالم من الوصول الآمن والمستمر إلى الشبكة المعلوماتية.

واستطرد داليو قائلاً: "التكنولوجيا تشكل حياة أطفالنا، لكن يجب أن يكونوا هم من يشكلون التكنولوجيا الخاصة بهم، فأنا أؤمن أن كل طفل يجب أن يكون مبدعاً. وفي شركة Endless نحاول تحقيق ذلك عبر تعليم الأطفال مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل البرمجة والتصميم والفن الرقمي والإدارة، عبر ثلاثة ركائز؛ الأولى: Endless Studios وهو استوديو لصنع ألعاب للشباب يعلم مهارات Silicon Valley فالمراهقون يحبون الألعاب، فيما تتعلق الركيزتان الثانية والثالثة بضمان امتلاك الجميع حاسوباً والوصول إلى الإنترنت".

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