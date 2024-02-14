Wednesday, 14 February 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مذكرة تفاهم بين العدل وتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية

2/14/2024 2:17:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقعت وزارة العدل، مذكرة تفاهم، مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2024.

وقع المذكرة، معالي عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

تهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في مجال تبني الممكنات الرقمية الحكومية وتسهيل تكامل الخدمات.
وتنص مذكرة التفاهم على اعتماد الوزارة خدمات السحابة السيادية الحكومية (FEDnet)، التي توفر موارد سحابية تمكن الجهات الحكومية الاتحادية من الإطلاق السريع للتطبيقات والخدمات الرقمية، وتمثل بنية تحتية وطنية عالية الكفاءة توفر نهجاً مستداماً لاستراتيجية التحول الرقمي الوطنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN14022024000110011019ID1107849590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث