مذكرة تفاهم بين العدل وتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقعت وزارة العدل، مذكرة تفاهم، مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2024.
وقع المذكرة، معالي عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
تهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في مجال تبني الممكنات الرقمية الحكومية وتسهيل تكامل الخدمات.
وتنص مذكرة التفاهم على اعتماد الوزارة خدمات السحابة السيادية الحكومية (FEDnet)، التي توفر موارد سحابية تمكن الجهات الحكومية الاتحادية من الإطلاق السريع للتطبيقات والخدمات الرقمية، وتمثل بنية تحتية وطنية عالية الكفاءة توفر نهجاً مستداماً لاستراتيجية التحول الرقمي الوطنية.
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