الإندونيسيون يدلون بأصواتهم اليوم لانتخاب رئيس جديد

بدأ الناخبون الإندونيسيون الإدلاء بأصواتهم اليوم الأربعاء في انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية يتصدرها السباق على خلافة الرئيس جوكو ويدودو الذي قد يسهم نفوذه في تحديد من سيتولى قيادة ثالث أكبر ديمقراطية في العالم.

ويتنافس ما يقرب من 259 ألف مرشح على 20600 منصب في أكبر انتخابات تجري في يوم واحد في العالم.

لكن الأنظار تتركز على سباق الرئاسة ومصير طموحات الرئيس ويدودو لتعزيز مكانة البلاد كمركز لإنتاج السيارات الكهربائية وتوسيع تطوير ضخم للبنية التحتية بما يشمل خطة بمليارات الدولارات لنقل العاصمة.

ويتنافس على خلافة ويدودو، المعروف باسم جوكوي، حاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان وحاكم جاوة الوسطى السابق جانجار برانوو أمام المرشح الأوفر حظا والمثير للجدل برابوو سوبيانتو، وهو وزير الدفاع وقائد سابق للقوات الخاصة.

وتوقع استطلاعان للرأي الأسبوع الماضي أن يفوز برابوو بأغلبية الأصوات ويتجنب إجراء جولة ثانية.

وللفوز مباشرة، يحتاج المرشح إلى أكثر من 50 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين، و20 بالمئة من الأصوات في نصف أقاليم البلاد.

ويوجد في إندونيسيا ثلاث مناطق زمنية ومراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد مفتوحة الآن. ومن المقرر أن ينتهي التصويت في المناطق الغربية بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش.

وبدأت عملية التصويت بطيئة في جاكرتا، حيث تسببت عواصف رعدية في حدوث فيضانات في أجزاء من العاصمة. وتأثر ما لا يقل عن 34 مركز اقتراع، لكن لم يتضح مدى التأخير وما إذا كان سيؤثر على نسبة المشاركة التي بلغت في الانتخابات الماضية نحو 75 بالمئة.

ويخوض برابوو (72 عاما) الانتخابات للمرة الثالثة بعد خسارته مرتين أمام جوكوي، الذي يدعمه ضمنيا الآن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز