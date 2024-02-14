495 مليون درهم أرباح الأنصاري للخدمات المالية في 2023

أعلنت الأنصاري للخدمات المالية، شركة الخدمات المالية المتكاملة المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية لكامل السنة المالية 2023 والربع الرابع من عام 2023، حيث تراجعت الأرباح الصافية بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى 495 مليون درهم، نتيجة الانخفاض المؤقت في مصادر الدخل الرئيسية وزيادة النفقات. وستسهم موافقة الجهات التنظيمية على زيادة الرسوم والتي تم إعلانها يوم الاثنين 12 فبراير 2024 في تعويض هذه التكاليف وتعزيز الأداء المالي في المستقبل.



وتنص سياسة المجموعة لتوزيع الأرباح لعام 2023 على توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 600 مليون درهم (8 فلوس للسهم الواحد)، أي بما يقدّم عائد ربح سنوي بنسبة 7.74% بناءً على سعر السعر السهم عند الاكتتاب البالغ 1.03 درهم. وكانت المجموعة قد وزعت أرباحاً نقدية مرحلية بقيمة 300 مليون درهم (4 فلوس للسهم الواحد) في شهر نوفمبر 2023، على أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح لعام 2023 بقيمة 300 مليون درهم (4 فلوس للسهم الواحد) في شهر أبريل 2024، وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع هذه الأرباح بعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.

كما تنص سياسة توزيعات الأرباح للأعوام اللاحقة على توزيع أرباح بنسبة لا تقل عن 70% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس هذه السياسة الوضع المالي القوي الذي تتمتع به المجموعة والثقة في قدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية مستقبلاً.

وشهد الدخل التشغيلي للمجموعة انخفاضاً طفيفاً خلال عام 2023 وبنسة 1.9% على أساس سنوي، حيث يعزى ذلك إلى انخفاض في أعمال التحويلات المالية، والتي قابلها زيادة بنسبة 9% في الطلب على جميع المنتجات والخدمات الأخرى.



تقلبات أسواق التحويلات الرئيسية

وتسببت التقلبات في أسواق التحويلات المالية الرئيسية (مثل الهند ومصر وباكستان) في انخفاض بنسبة 8% في الدخل التشغيلي لأعمال التحويلات المالية. ومع ذلك، ساهم التنويع القوي للخدمات في زيادة بنسبة 9% في الدخل التشغيلي باستثناء التحويلات المالية، مما خفف من حدة الانخفاض. ويلاحظ نمو المعاملات في جميع الخدمات بنسبة 8.5%، مما يعكس ثقة العملاء ونموذج الأعمال المرن للمجموعة، وأدى ذلك إلى انخفاض هامشي بنسبة 1.9% في الدخل التشغيلي الإجمالي، مما يظهر قدرة المجموعة على التكيف والنجاح في التوسع خارج نطاق التحويلات المالية.



وزاد إجمالي قيمة معاملات أعمال الشركات بنسبة 19.2%، ليصل إلى 106.7 مليار درهم، ما يؤكد نجاح منهجية المجموعة الاستراتيجية. وتم تحقيق هذا النمو من خلال التركيز على احتياجات قطاع أعمال الشركات، كما يتضح من خلال التوسع الاستراتيجي في تقديم المنتجات والنمو الملحوظ في خدمات معينة مثل نظام حماية الأجور.



وارتفع الطلب على القنوات الرقمية من قبل العملاء بشكل كبير، مع زيادة ملحوظة بنسبة 94% على أساس سنوي في قيمة المعاملات، وبنسبة 27.5 % في عدد المعاملات. وتعتبر هذه الزيادة مؤشراً هاماً على نجاح استراتيجية المجموعة لتعزيز تجربة المستخدم، والتزامها بتلبية احتياجات العملاء من خلال حلول رقمية مريحة يسهل الوصول إليها.



وبالرغم من التوسع المستمر وتنامي احتياجات العمالة والظروف الاقتصادية الإقليمية الصعبة، حافظت المجموعة على هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مستوى يقارب 50%. ويعكس ذلك التزام المجموعة بتعزيز كفاءة العمليات من حيث التكلفة، رغم مواصلة الاستثمار في مبادرات النمو. ومن خلال الإدارة الفعالة للنفقات والاستفادة من الانتشار والتوسع، تمكنا من تخفيف تأثير ارتفاع التكاليف وضمان الربحية وسط الضغوط الخارجية. ويؤكد هذا التركيز على تخفيض التكاليف قدرتنا على تحقيق النجاح ومواكبة تطورات الأسواق.



والتزاماً باستراتيجيتها للنمو، خصصت المجموعة مبلغ 45.2 مليون درهم للنفقات الرأسمالية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45.4% على أساس سنوي. ويعزز هذا الاستثمار المستمر توسع الأعمال، ويضع المجموعة في موقع متقدم لتحقيق النجاح المستمر في ظل تطورات السوق.

وبلغ التدفق النقدي للمجموعة من العمليات بعد ضبط الإنفاق الرأسمالي 518 مليون درهم، ما يمثل معدل جيد جداً من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 92% مقابل معدل التحويل النقدي.



الربع الرابع



انخفضت الإيرادات التشغيلية في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 11.4% على أساس سنوي، لتبلغ 269 مليون درهم. وفي حين أن هذا الانخفاض كان مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أعمال التحويلات المالية، إلا أن النمو القوي في أعمال الشركات والأوراق المالية ونظام حماية الأجور وغيرها من الخدمات، ساهم في تخفيف هذا الانخفاض. ويعكس ذلك نجاح استراتيجية التنوع التي تتبناها المجموعة وقدرتها على التكيف مع التغيرات في ظروف السوق.



وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك انخفاضاً بنسبة 26.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، لتصل إلى 124.3 مليون درهم، بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة، ونتيجة توسّع شبكة المجموعة، إضافة إلى انخفاض هامش أعمال التحويلات المالية.



وانخفض الربح الصافي للربع الرابع بنسبة 32.8%، ليصل إلى 107 مليون درهم، وذلك نتيجة عاملين، وهما ارتفاع رسوم الاستهلاك الناجم عن توسيع شبكة الفروع والانخفاض المؤقت في التحويلات الشخصية الصادرة إلى البلدان المتلقية الرئيسية.

وحققت "وورلد وايد كاش إكسبرس"، الشركة المتخصصة في خدمات تحويل الأموال والتابعة للمجموعة، نجاحاً كبيراً خلال السنة المالية 2023، حيث ارتفع حجم المعاملات بنسبة 33% على أساس سنوي، وهو ما يعكس دور المجموعة الحيوي في تلبية المتطلبات المالية لعملائها من الشركات.



وشهدت أعمال نظام حماية الأجور نمواً قوياً خلال السنة المالية 2023، حيث ارتفع حجم المعاملات بنسبة 26% على أساس سنوي، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 11%. ويرجع هذا الزخم إلى عاملين رئيسيين، هما النجاح في استقطاب عملاء جدد من الشركات والارتفاع الكبير في عدد عمليات نظام حماية الأجور التي تسهلها هذه الخدمة.



وسجل "كاش ترانس"، مركز خدمات إدارة النقد المتكاملة للمجموعة، نجاحاً خلال السنة المالية 2023، حيث حقق زيادة بنسبة 110% في عدد العملاء الخارجيين، مصحوبةً بزيادة قدرها 33.5% على أساس سنوي في عدد الرحلات المنجزة، ما يعكس تنامي دوره وتزايد الطلب على خدماته.



إضافة إلى ذلك، افتتحت المجموعة أحدث مركز لإدارة النقد في دبي، بهدف تسهيل الوصول إلى أفضل خدمات معالجة النقد وفرزه وحفظه، إذ حرصت المجموعة على تجهيز المركز بالكامل للتخزين والتعامل مع المقتنيات القيّمة الخاصة بالعملاء من الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء الدولة.

تخطي الصعوبات

وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "في ظل بيئة اقتصادية صعبة، نجحت الأنصاري للخدمات المالية في تخطي الصعوبات، لتخرج من السنة المالية 2023 وهي تتمتع بمركزٍ أقوى وأكثر مرونة. وكان التزامنا بالتميز وتركيزنا على رضا العملاء عاملين رئيسيين في تحقيق إنجازات كبيرة خلال السنة المالية 2023. ونحن فخورون بالإعلان عن أن مبادرتنا الاستراتيجية للنمو وتفانينا في الابتكار أسفرا عن نقلاتٍ نوعية، ما أتاح تعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين."

وتابع: "تؤكد نتائجنا المالية على قوة عملياتنا وفعالية استراتيجياتنا للنمو، حيث نجحت الأنصاري للخدمات المالية في الحفاظ على استقرارها بفضل العمل الدؤوب وتفاني فريقنا، والدعم المستمر من جانب مساهمينا. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل في الأنصاري للخدمات المالية التزامنا بأعلى معايير التميز، والمساهمة بشكل إيجابي في تعزيز الشمول المالي. وسنمضي قُدُماً في تركيزنا على الابتكار وتعزيز رضا العملاء باعتبارهم القوة الدافعة لنجاحنا المستمر.

ونود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لمساهمينا وعملائنا وشركائنا على ثقتهم وتعاونهم. كما نؤكد تفاؤلنا بالمستقبل، وثقتنا بقدرتنا على مواجهة التحديات وجاهزيتنا للاستفادة من الفرص الجديدة."

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "إن إعلان مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي (FERG) عن حصول شركات الصرافة المسجلة في دولة الإمارات على الموافقة لتطبيق تعديل على رسوم التحويلات المالية، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15%، وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجيتنا التطورية، ومن المتوقع أن يتم تطبيق الرسوم الجديدة في فروع الأنصاري للصرافة خلال شهر ابريل 2024 حيث ستعزز هذه الرسوم الجديدة أدائنا المالي في الربع الثاني من العام الحالي، ما سيؤثر بشكل مباشر على صافي أرباحنا والربحية الإجمالية."

وأضاف: "شهدت السنة المالية 2023 أداء جيداً، حيث نجحنا بتنفيذ استراتيجيتنا محققين نمواً قوياً في أرباح عملياتنا باستثناء التحويلات المالية، وسجلنا تقدماً على مختلف الأصعدة. وشهد الدخل التشغيلي باستثناء التحويلات المالية زيادة ملحوظة بنسبة 9% على أساس سنوي، وهو ما يعكس قوة وتنوع محفظتنا."

وأردف: "أثرت التحديات المرتبطة بأسعار الصرف الموازية على التحويلات المالية الصادرة، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 8 %. ومع ذلك، سجل دخلنا التشغيلي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.9% ليصل إلى 1.132 مليار درهم، مدفوعاً بنمو ملحوظ وبنسبة 8.5%على أساس سنوي في إجمالي عدد المعاملات، الذي تجاوز 49 مليون معاملة وهي الأعلى في تاريخ الشركة، أي ما يصل إلى أكثر من 134 ألف معاملة في اليوم.



وكان من أبرز خدماتنا أداءً أعمال الأوراق النقدية التي شهدت نمواً كبيراً، وخدمة نظام حماية الأجور، وتزايد معاملات الشركات بنسبة 19.2 % على أساس سنوي، ما يعكس التزامنا بخدمة قطاع الشركات. كما واصلت قنواتنا الرقمية تسجيل زيادةٍ في الإقبال عليها، مع نمو المعاملات من خلال هذه القنوات بنسبة 27.5% على أساس سنوي، ما يعزز تجربة العملاء ويسهم في تخفيض التكاليف. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، إلا أن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقي ثابتاً عند مستوى يقارب 50 %، وهو ما يعكس كفاءتنا التشغيلية."



وقال: "نحن ملتزمون بدعم مسار التوطين في الدولة، وهو ما يتجلى في توظيفنا لـ 286 من المواطنين الإماراتيين في مجموعتنا، ليرتفع عدد الموظفين الإماراتيين إلى أكثر من 641 موظفاً وموظفة، وهو ما يمثل 14% من إجمالي موظفي المجموعة في دولة الإمارات. كما أننا ملتزمون بتوفير بيئة عمل تعكس تنوع وشمولية بيئات العمل في دولة الإمارات. ونولي أهمية كبيرة للتوطين باعتباره مساراً استراتيجياً، ونفخر بالفرص التي نتيحها للمجتمعات التي نقدم لها خدماتنا، وسنواصل التزامنا بالمرونة والتميز التشغيلي نحو توفير قيمة مستدامة لمساهمينا".



وشهدت المجموعة زيادة عدد الموظفين بنسبة 14.3% خلال عام 2023، مقارنةً بعام 2022، وهو ما يعكس استراتيجية المجموعة التوسعية المستمرة، وقدرتها على تحقيق أهدافها الطموحة.



كما سجلت المجموعة نمواً لافتاً على صعيد التوطين خلال عام 2023، حيث شهدت زيادة بنسبة 81% في عدد الموظفين الإماراتيين مقارنةً بعام 2022. ويأتي ذلك في إطار التزام المجموعة بدعم مسار التوطين. ويُعزى هذا التقدم على صعيد التوطين إلى مجموعة عوامل، أبرزها البرامج التدريبية وأنشطة استقطاب وتوظيف المواهب خلال فعاليات ومعارض التوظيف، والتعاون مع الجامعات الرائدة على مستوى المنطقة.

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