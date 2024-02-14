رئيس وزراء كوبا: الإمارات داعم رئيس لبلادنا في مشاريع تحول الطاقة

أكد معالي مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء جمهورية كوبا، أن بلاده تتعاون مع دولة الإمارات ضمن مجموعة من القطاعات، مشيراً إلى أن العلاقات اتخذت مسارًا أكثر تسارعاً منذ زيارة فخامة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، لدولة الإمارات في نوفمبر الماضي.

وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بالتزامن مع مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات:“الإمارات تمتلك خبرة واسعة، حيث وقعنا عدة اتفاقيات معها في عدد من المجالات”.

وأشار إلى أن بلاده تستفيد من دعم دولة الإمارات لتطوير مشاريع مختلفة للطاقة المتجددة، وهو الأمر الذي يساعد كوبا في تنفيذ استراتيجيتها في التحول بقطاع الطاقة.

وحول التعاون في القطاع الزراعي، أوضح أن بلاده ودولة الإمارات تعتزمان العمل معاً لتمويل وتنفيذ مشاريع غذائية مشتركة.

وبشأن السياسات الوطنية لكوبا، أشار إلى أن بلاده عملت على دعم التوازن بين الجنسين، حيث توجد مشاركة فاعلة للنساء في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى دورهن المحوري في المشاركة.

وقال معاليه: " إن كوبا أطلقت مشروعاً تحت مسمى "تاريخ الحياة"، حيث قمنا بتحديد جميع التداعيات المناخية في بلادنا لعام 2050 و 2100، مثل المناطق التي ستتعرض للفيضانات، ووضع خطط عمل لتحريك الناس إلى أماكن أكثر أمانًا وللتخفيف من المخاطر".

وأشاد رئيس الوزراء الكوبي بدور القمة العالمية للحكومات، وحرص دولة الإمارات على تنظيم مثل هذه الفعاليات، معتبرًا أنها فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين البلدان المختلفة في العالم لمناقشة قضايا مهمة وحساسة مثل الحوكمة على مستوى الحكومة، وقضايا الإنترنت والتي ترتبط بالذكاء الاصطناعي.

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