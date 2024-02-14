إندونيسيا تصوت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ي
دلي الناخبون في إندونيسيا اليوم الأربعاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في حوالي 800 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها أمامهم في الساعة السابعة صباحا.
ودعي ما يقرب من 205 ملايين ناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد ونوابهم في البرلمان وممثليهم في مجلس المناطق والمجالس المحلية. ويستمر التصويت ست ساعات فقط إذ من المفترض أن ينتهي في الساعة 13.00 (06.00 بتوقيت غرينيتش).
روسيا اليوم
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