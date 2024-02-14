Wednesday, 14 February 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إندونيسيا تصوت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية

2/14/2024 2:07:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ي دلي الناخبون في إندونيسيا اليوم الأربعاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في حوالي 800 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها أمامهم في الساعة السابعة صباحا.


ودعي ما يقرب من 205 ملايين ناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد ونوابهم في البرلمان وممثليهم في مجلس المناطق والمجالس المحلية. ويستمر التصويت ست ساعات فقط إذ من المفترض أن ينتهي في الساعة 13.00 (06.00 بتوقيت غرينيتش).
روسيا اليوم

MENAFN14022024000208011052ID1107849542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث