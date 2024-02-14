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الأردنية تعلن المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا - أسماء

2/14/2024 2:07:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية أسماء المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا (الدكتوراة والماجستير) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024.
وعلى الطلبة المرشحين للقبول المدرجة أسماؤهم أدناه مراجعة دائرة القبول والتسجيل مسجل كلية الدراسات العليا لاستكمال اجراءات تسجيلهم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر ومن يتخلف عن التسجيل ودفع الرسوم المقررة يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في المقعد، علماً بأن آخر موعد لدفع الرسوم المقررة هو مساء يوم الخميس الموافق 15/2/2024.
حيث تكون مواعيد التسجيل يومي الاربعاء والخميس الموافق من 14/2/2024 و 15/2/2024
على كافة المرشحين احضار الوثائق التالية مصدقة حسب الاصول خلال فترة التسجيل:


-صورة مصدقة عن المصدقة الجامعية الأولى (البكالوريوس الليسانس).
-صورة مصدقة عن المصدقة الجامعية الثانية (الماجستير) لطلبة الدكتوراه.
-صورة مصدقة عن كشوف علامات السنوات الدراسية في البكالوريوس والماجستير.

-معادلة شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشهادات الصادرة عن الجامعات الاجنبية والعربية الرسمية.

-وثيقة تبين حصول الطالب على امتحان اللغة الاجنبية في حال وجودها.
-صورة شخصية.

-صورة مصدقة عن شهادة الولادة وعليها الرقم الوطني.
-صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية.
-عدم ممانعة للدراسة للطلبة الذين يعملون في مؤسسات رسمية او حكومية او اية جهات اخرى تشترط حصول منتسبيها على الموافقة المسبقة للدراسة بما في ذلك العاملين في الجامعة الأردنية ومستشفى الجامعة.


اسماء المقبولين:











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