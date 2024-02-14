غوتيريش: لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه بشأن قلة الغذاء في قطاع غزة، قائلا إنه "لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام".



وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السلام والأمن الدوليين: "يؤسفني القول إن عالمنا اليوم يعج بأمثلة على العلاقة المدمرة بين الجوع والصراع".



وأضاف: "في غزة، لا أحد لديه ما يكفي من الطعام".



وأفاد الأمين العام أن "من بين 700 ألف شخص يعانون من الجوع في العالم، يعيش 4 من كل 5 منهم في هذا القطاع الصغير".



ونبه غوتيريش إلى أن "المناخ والصراع يشكلان محركين رئيسيين لأزمة الغذاء العالمية التي نواجهها"، موضحا أنهما "السببين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي الحاد لنحو 174 مليون شخص عام 2022"، بحسب موقع "أخبار الأمم المتحدة".



وأضاف: "في كثير من الحالات تتصادم أزمات المناخ والصراعات لتصيب المجتمعات بضربة مزدوجة".



وقال الأمين العام إنه "يجب على الأطراف كافة في جميع الصراعات أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني"، منبها إلى أنه "في كثير من الأحيان، ليس هذا هو الحال".

