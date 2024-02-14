الأمن ينشر فيديو عن القاتل الصامت: احذروا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، فيديو توعوي عن القاتل الصامت ( غاز أول أكسيد الكربون ) وهو الغاز الذي ليس له رائحة أو لون، وينتج عند تشغيل المدافئ.



وبيّنت المديرية في الفيديو، أن هذا الغاز إذا دخل جسم الانسان، فان كريات الدم الحمراء تعشقه، وقد يستغني الدم عن الاوكسجين ويتحد معه.



وأضافت أن هذا الغاز يتكون خلال فصل الشتاء، مع تشغيل المدافئ، خاصة في حال عدم وجود تهوية بالغرفة، حيث تكمن خطورته بأنه يسبب الشلل في الأطراف والأعصاب.



وشددت المديرية على أهمية المحافظة على التهوية المناسبة عند تشغيل المدافئ، وإبقاء سريان الأكسجين في مكان تشغيل المدفأة لتجنب وقوع حوادث اختناق قد تؤدي إلى الوفاة.

