الأمن ينشر فيديو عن القاتل الصامت: احذروا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، فيديو توعوي عن القاتل الصامت ( غاز أول أكسيد الكربون ) وهو الغاز الذي ليس له رائحة أو لون، وينتج عند تشغيل المدافئ.
وبيّنت المديرية في الفيديو، أن هذا الغاز إذا دخل جسم الانسان، فان كريات الدم الحمراء تعشقه، وقد يستغني الدم عن الاوكسجين ويتحد معه.
وأضافت أن هذا الغاز يتكون خلال فصل الشتاء، مع تشغيل المدافئ، خاصة في حال عدم وجود تهوية بالغرفة، حيث تكمن خطورته بأنه يسبب الشلل في الأطراف والأعصاب.
وشددت المديرية على أهمية المحافظة على التهوية المناسبة عند تشغيل المدافئ، وإبقاء سريان الأكسجين في مكان تشغيل المدفأة لتجنب وقوع حوادث اختناق قد تؤدي إلى الوفاة.
MENAFN14022024000208011052ID1107849539
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.