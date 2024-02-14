لأول مرة منذ 150 عاما.. النواب الأمريكي يصوت لصالح عزل وزير الأمن الداخلي

MENAFN - Al Wakeel News)صوت مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الحزب الجمهوري، الثلاثاء، لصالح عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، بأغلبية 214 صوتا مقابل 213.



ومايوركاس هو أول وزير يتم عزله منذ ما يقرب من 150 عاما.

وجاء ذلك بعد أسبوع من الخسارة التي مُني بها الجمهوريون في مجلس النواب عندما حاولوا عزل مايوركاس، وأدت لانشقاقات بين نواب الحزب الجمهوري وإضعاف التصويت.

وصوت 3 نواب جمهوريين مع الديمقراطيين ضد هذا الإجراء.



ويزعم الجمهوريون أن مايوركاس ارتكب جرائم "خطيرة" بسبب تعامله مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الجنوبية مع المكسيك، على الرغم من أن العديد من الخبراء الدستوريين قالوا إنه لا يوجد أدلة على ارتكاب مثل تلك الجرائم "الخطيرة".



وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه الجمهوريون في مجلس النواب ضغوطا متزايدة من أنصارهم لمحاسبة إدارة بايدن بشأن القضية الرئيسية في الحملة الانتخابية: أمن الحدود.



ماذا سيحدث بعد ذلك؟

من غير المرجح أن يتم توجيه الاتهام إلى مايوركاس في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.



ولا يزال الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يدرسون كيفية الرد إذا تم عزل الوزير: مثل المضي قدما في المحاكمة، أو التحرك لرفضها بسرعة نظرًا لأنها "سياسية بشكل صارخ"، بحسب وجهة نظرهم.



ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، ميا إهرنبرغ، في بيان، إن "التاريخ سيذكر الجمهوريين في مجلس النواب لأنهم داسوا على الدستور لتحقيق مكاسب سياسية بدلا من العمل على حل التحديات الخطيرة على حدودنا"، وأضافت أن الوزير "سيواصل العمل كل يوم للحفاظ على سلامة الأمريكيين".



وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن تصويت الجمهوريين لعزل وزير الأمن الداخلي، ووصفه بأنه "عمل غير دستوري"، بينما دعا الكونغرس إلى إصدار تشريع لمعالجة الوضع فعليا على الحدود.



وقال بايدن، في بيان: "لن ينظر التاريخ بلطف إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب تصرفاتهم الحزبية الصارخة غير الدستورية التي استهدفت موظفا عاما شريفا من أجل ممارسة ألعاب سياسية تافهة".



وأضاف: "لقد فشلت هذه الإقالة بالفعل مرة واحدة في تصويت بين الحزبين، وبدلاً من القيام بحركات سياسية مثيرة كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين لديهم مخاوف حقيقية بشأن الحدود أن يريدوا من الكونغرس توفير المزيد من الموارد وتعزيز أمن الحدود".

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