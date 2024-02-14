في تطور خطير.. غرينلاند تتحول إلى اللون الأخضر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف فريق من العلماء أن غرينلاند "البيضاء" تتحول إلى اللون الأخضر بسبب ذوبان صفائحها الجليدية الشاسعة وظهور الغطاء النباتي تحتها.

وقدّر فريق البحث بقيادة جوناثان كاريفيك، عالم الأرض في كلية البيئة بجامعة ليدز، أن 11000 ميل مربع (28707 كيلومتر مربع) من الغطاء الجليدي والأنهار الجليدية في غرينلاند ذابت خلال العقود الثلاثة الماضية.



وقال كاريفيك لـ MailOnline: "كان علينا استخدام مجموعة من الصور التي تمتد إلى أوائل الثمانينيات وأوائل عام 2010. هذه الخسارة تتعلق فقط بالطبقة الجليدية في غرينلاند، والتي يشار إليها غالبا بالجليد الداخلي وليس الجزيرة بأكملها".

وتبلغ مساحة دولة غرينلاند بأكملها زهاء 836 ألف ميل مربع، وامتد الغطاء الجليدي في الثمانينات عبر 679 ألف ميل مربع (حوالي 81%).

وقال كاريفيك إن خسارة 11 ألف ميل مربع الآن تؤدي إلى انخفاض إجمالي الغطاء الجليدي إلى 79%، وهو ليس فرقا كبيرا من حيث النسبة المئوية، ولكنه "هائل" من حيث الحجم.

والآن، تظهر صخور قاحلة وأراضي رطبة (مناطق مشبعة بالمياه) وشجيرات حيث كان الجليد والثلج موجودا في السابق.



وأصبحت غرينلاند أكثر خضرة مع توسع الغطاء النباتي، خاصة في الجنوب الغربي والشمال الشرقي.



وسجّلت مستويات عالية من فقدان الجليد في المناطق المحلية في الغرب ومنتصف الشمال الغربي والجنوب الشرقي.



يذكر أن ذوبان الجليد هو سبب ارتفاع مستوى سطح البحر، ما قد يؤدي إلى إغراق البلدات والمدن هذا القرن.



لكن تحول غرينلاند من اللون الأبيض الساطع إلى اللون الأخضر الباهت يقلل أيضا من قدرتها على عكس ضوء الشمس، حيث تمتص النباتات والصخور المكشوفة المزيد من طاقة الشمس بدلا من عكسها، ما يزيد من خطر ارتفاع درجة حرارة الأرض وتفاقم تغير المناخ.



ويقول العلماء في ورقتهم المنشورة في مجلة Scientific Reports: "يجب قياس استجابات الغطاء الأرضي لتغير المناخ لفهم مناخ القطب الشمالي، وإدارة موارد المياه في القطب الشمالي، والحفاظ على الصحة وسبل العيش للمجتمعات هناك، من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة".

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