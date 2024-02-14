قواعد أمريكية جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرحت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة لحفظ السجلات لمستشاري الاستثمار لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع والاحتيال في النظام المالي الأمريكي.
واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة -المعروفة باسم FinCEN- لائحة تتطلب من مستشاري الاستثمار تطوير برامج مكافحة غسيل الأموال وتقديم تقارير إلى الحكومة عندما يكتشف العملاء نشاطا مشبوها، من بين أمور أخرى.
وقال مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة أندريا جاكي، إن هذا الاحتيال المليء بالثغرات التنظيمية التي يمكن استغلالها لغسل الأموال وإخفاء الثروة غير المشروعة، من شأنه أن يزعزع تكافؤ الفرص التنظيمية، والأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".
ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب إعلانات أخرى صدرت أخيرا عن إدارة جو بايدن التي تستهدف الجرائم المالية.
MENAFN14022024000208011052ID1107849536
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.