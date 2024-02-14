قواعد أمريكية جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرحت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة لحفظ السجلات لمستشاري الاستثمار لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع والاحتيال في النظام المالي الأمريكي.



واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة -المعروفة باسم FinCEN- لائحة تتطلب من مستشاري الاستثمار تطوير برامج مكافحة غسيل الأموال وتقديم تقارير إلى الحكومة عندما يكتشف العملاء نشاطا مشبوها، من بين أمور أخرى.



وقال مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة أندريا جاكي، إن هذا الاحتيال المليء بالثغرات التنظيمية التي يمكن استغلالها لغسل الأموال وإخفاء الثروة غير المشروعة، من شأنه أن يزعزع تكافؤ الفرص التنظيمية، والأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".



ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب إعلانات أخرى صدرت أخيرا عن إدارة جو بايدن التي تستهدف الجرائم المالية.