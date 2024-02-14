الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو لتعليم أطفال في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 10 ملايين يورو لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) للمساعدة في تحسين إدماج وتعليم ورفاه الأطفال والشباب المستضعفين في جميع أنحاء الأردن عبر مراكز مكاني ومدارس مخيمات اللاجئين.



وتقوم هذه الشراكة، تحت عنوان "التعليم وبرامج مكاني للأطفال السوريين الأكثر هشاشة وأطفال المجتمعات المضيفة في الأردن"، بتقديم الدعم لأكثر من 36000 طفل ويافع في مخيمات اللاجئين السوريين للحصول على تعليم نوعي.



كما يستفيد 9000 طفل وشاب من الأكثر هشاشة من الأردنيين والسوريين وحاملي الجنسيات الأخرى من رزمة متكاملة من التعلُّم وحماية الأطفال، وتنمية المهارات في مراكز مكاني.



وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير- كريستوف كاتزيسافاس: "اليوم نؤكد من جديد شراكتنا القوية والقيمة مع وزارة التربية والتعليم ويونيسف والتي امتدت على مدى العقد الماضي، من خلال هذا البرنامج الجديد الذي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو، نريد ضمان حصول 45000 لاجئ سوري وطالب أردني على التعليم في مدارس المخيمات ومراكز مكاني الشباب هو أهم ثروتنا".

