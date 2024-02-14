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يقف على رجليه كالانسان... فيديو جديد لدب يثير ضجة في تايوان

2/14/2024 2:07:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد أن أثار الدب الشمسي بحديقة حيوانات في الصين قبل الكثير من التساؤلات والحيرة عندما وقف كالإنسان على رجليه يلوح للزائرين في تايوان.

فقد تم تصوير دب بحديقة حيوان في تايوان وهو يتجول ويستقبل الزائرين بطريقة مريبة تشبه البشر، ما أجبر إدارة الحديقة على التأكيد أنه دب وليس إنسانا بزي دب.

لم يصدق الزائرون في حديقة حيوان شوشان في كاوشيونغ من تصديق أعينهم عندما اقترب منهم الدب الأسود، الذي يدعى بوبي. تم التقاط صور للحيوان الفضولي بالكاميرا وهو يقفز فوق جذع شجرة ويقف على رجليه الخلفيتين بينما كان ينظر إلى الأعلى خارج حظيرته وهو يلوح للمارة.

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