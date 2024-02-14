منظمات دولية: إسرائيل تفرض أشكالا متعددة من الموت على سكان غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنوعت أشكال الموت في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث لم تعد النجاة من القصف تعني أن المرء لن يموت جوعا أو مرضا، حسبما تقول منظمات دولية.



ففي ظروف إنسانية تفوق الوصف في كارثيتها، تقول منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية "الفاو" إن ربع سكان القطاع يواجهون مجاعة غير مسبوقة.

وحسب تقرير أعده نديم الملاح للجزيرة، فقد أكد برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية أن 300 ألف إنسان في شمالي القطاع لا تصلهم أي مساعدات، وحتى ما يصل لا يكفي لتجنبهم المجاعة.



وتراجعت كمية المساعدات التي تدخل إلى القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 81%، حيث لم تدخل سوى 95 شاحنة (بين العاشر من أكتوبر/تشرين الأول ومطلع فبراير/شباط)، مقارنة بـ500 شاحنة كانت تدخل يوميا قبل الحرب، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.



كما أن وقف الولايات المتحدة وعديد من الدول الغربية تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) زاد من مخاوف تدهور الوضع، بعدما أكدت الوكالة أنها لن تكون قادرة على إيصال المساعدات مثلما كانت تفعل في السابق.

