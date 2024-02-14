الدولار الأمريكي يتباطأ قبل بيانات التضخم

(MENAFN
- Your Mind Media ) بقي الدولار الأمريكي دون تغيير تقريبا اليوم واستقر خلال الأيام القليلة الماضية حيث ينتظر المتداولون صدور بيانات التضخم في وقت لاحق اليوم. تشير التوقعات حول بيانات اليوم إلى تباطؤ في التضخم. ومع ذلك، قد تؤثر القيم الحقيقية بقوة على أداء الدولار وكذلك على توقعات المتداولين بشأن المراحل التالية في السياسة النقدية. من المتوقع أن يحافظ الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل ولكن التوقعات تستمر في التغير فيما يتعلق بقرار الفيدرالي في شهر مايو وما بعد نظرا للشكوك حول مسار التضخم. ونتيجة لذلك، قد يراقب المتداولون إصدار بيانات مهمة أخرى هذا الأسبوع التي قد تؤثر على مسار الدولار.
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