CAPEX.com العالمية تكشف عن تعاون استراتيجي جديد مع سفير علامتها التجارية زاك كينغ

(MENAFN
- Your Mind Media ) أبو ظبي، 14 شباط/فبراير 2024– Capex.com، شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات التداول عبر الإنترنت- تسعد بأن تُعلن اليوم عن تعاونها الجديد مع سفير علامتها التجارية ونجم وسائل التواصل الاجتماعي، زاك كينج. حيث تُواصل CAPEXترسيخ تواجدها الريادي والتزامها بتزويد عملائها بمزايا الوصول إلى أسواق المال العالمية بسهولة فائقة؛ من خلال الاندماج المرتقب الذي كشفت عنه مؤخرا مع شركة NAGA Group AG، المُدرجة في بورصة فرانكفورت - ألمانيا.
استكمالا لمسيرة النجاحات السابقة، من المقرر أن تتعاون CAPEXمع زاك كينج لتقديم مقطع فيديو جديد مبتكر؛ يهدف إلى تمكين المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم. حيث سيقوم زاك كينج، بتقديم أفكاره الساحرة بأسلوبه المبهر؛ إلى عالم التداول والاستثمار من خلال فيديو قصير بعنوان“Grab Your #SliceOfTheMarket” يوضح من خلاله مدى سهولة التداول في أسواق المال وكيفية اكتشاف الفرص المتاحة والتداول باستخدام منصة CAPEXالعالمية. بالإضافة إلى ذلك، سوف يحظى المتابعون بفرصة الفوز بأحد حسابات التداول العشرون، بقيمة 1,000 دولار من خلال التفاعل مع الفيديو عبر قنوات التواصل الاجتماعي العالمية الخاصة بـ CAPEX.com. مثل الإعجاب ومشاركة مقطع الفيديو “Grab Your #SliceOfTheMarket” *. (تطبق الشروط والأحكام*).
وفي تعليق له حول هذا التعاون الاستراتيجي، صرح أوكتافيان باتراسكو، مؤسس CAPEX.com، بقوله: "بالطبع، سُعداء جدًا بالتعاون مجددا مع زاك كينج، ويسعدنا أيضا تقديم هذا الفيديو المبهر لعملائنا على مستوى العالم" وتابع بقوله "لدينا التزام تام بضرورة تزويد عملائنا بأفضل آليات التداول وإتاحتها بطريقة سهلة؛ حيث تعكس تلك الحملة العالمية الجهود القوية التي نبذلها لتمكين المتداولين الأفراد ودعمهم لتحقيق أكبر استفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية".
وفي خطوة استراتيجية طموحة تعكس الدور الريادي المتنامي لـ CAPEX.com، تولى أوكتافيان باتراسكو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة CAPEX.com، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة NAGA، الشركة الأم. حيث سيقود باتراسكو، كل من NAGA وCAPEXبعد إتمام عملية الاندماج المرتقبة، التي من المتوقع لها أن تُعزز التواجد الاستراتيجي لـ CAPEXوتدفعها نحو آفاق جديدة ومستقبل واعد.
بفضل عملية الاندماج الاستراتيجي، سوف ستُصبح المجموعة مُرخصة للعمل في العديد من الدول، مما سيُساعدها على توسيع نطاق أعمالها وتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميًا. إلى جانب ذلك، هناك العديد من المزايا الفريدة والأدوات المبتكرة في انتظار المتداولين؛ مثل مزايا الوصول إلى نَسخ آليات التداول والتداول الاجتماعي والعديد من الأدوات المبتكرة الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر موقع CAPEXمجموعة شاملة من الأدوات المبتكرة والموارد المعرفية على منصته العالمية، بما في ذلك أكاديمية CAPEX.com. حيث يتضمن الموقع بوابة معرفية شاملة توفر للمتداولين ثروة هائلة من الموارد والبرامج التعليمية بآليات سهلة وأسلوب مبسط؛ تهدف إلى تعزيز مهاراتهم ومساعدتهم للحصول على فهم أعمق لأسواق المال وأدوات واستراتيجيات التداول، بما يتيح لهم اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
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