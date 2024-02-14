دبي للاستثمار تُطلق النسخة الثالثة من السباق الأخضر "جرين ران" السنوي يوم 18 فبراير 2024

(MENAFN
- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 فبراير 2024: أعلنت دبي للاستثمار عن إطلاق السباق الأخضر "جرين ران" 2024، الحدث السنوي البارز في نسخته الثالثة، والتي ستقام يوم الأحد في 18 فبراير 2024، في مجمع دبي للاستثمار. وينطلق السباق من الدوار الرئيسي بالقرب من مبنى المقر الرئيسي لشركة دبي للاستثمار في مجمع دبي للاستثمار رقم 1.
وفي ظل النجاح الكبير الذي حققه جرين ران خلال السنوات الماضية، يواصل السباق الأخضر الذي أطلقته شركة دبي للاستثمار في مهمته المتمثلة بتعزيز مستقبل أكثر اخضراراً وذكاءً والمشاركة المجتمعية. ويمتد السباق المتاح لجميع الفئات العمرية، على مسافة 3 كيلومتر للجري أو المشي، و5 كيلومتر لمنافسات الركض المخصصة للمحترفين. ولقد تم فتح باب التسجيل لكل الراغبين بالمشاركة حتى 13 فبراير من خلال الموقع الإلكتروني
وقال محمد سعيد الرقباني، المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي ورئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار وشركة مشاريع: "يُشكل سباق دبي للاستثمار الأخضر دلالة واضحة على التزامنا الراسخ بالممارسات المستدامة والتشجيع على اعتماد أسلوب حياة أكثر صحة. لقد نجحنا في تعزيز مكانة وأهمية السباق الأخضر، وإدراجه كفعالية رياضية جديدة ضمن الأجندة الرياضية النابضة بالحياة في دبي، ما يؤكد على إصرارنا وجهودنا لتعزيز القائمة المتنامية التي تعتمدها المدينة وتشمل مجموعة من المبادرات المجتمعية والمبادرات الواعية تجاه البيئة. ولقد كان من دواعي سرورنا أن نشهد على المشاركة الواسعة والفعالة من جميع الفئات العمرية، ما يؤكد على الصدى الإيجابي لهذا السباق داخل المجتمع. ونظراً للنجاح الباهر الذي حققه السباق الأخضر في العامين الماضيين والذي شكل عنصر دفع ومحفز بالنسبة لنا للمضي قدماً، فإننا نتوقع إقبالاً أوسع نطاقاً في نسخة هذا العام".
ويُخصص السباق الأخضر مسافة 3 كيلومترات للمشي أو الركض، للمشاركين من جميع مستويات اللياقة البدنية، حيث يمكنهم المشاركة بوسائل مختلفة عن طريق الجري أو المشي أو استخدام المُعَدَّات والأجهزة المُساعدة على الحركة والتنقل. في المقابل، فإن الجري أو الركض على مسافة 5 كيلومترات يُعتبر سباق رسمي وفق وقتٍ محدد، وسيتم تقديم جوائز نقدية للفائزين في فئات البالغين والشباب المؤهلين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكريم ومكافأة الشركات والمؤسسات الذين يرفعون أفضل رسالة خضراء ملائمة للبيئة خلال مجريات السباق.
من جهتها أشارت روث ديكنسون، مدير الفعاليات لدى FittGROUP، إلى أهمية تركيز هذا الحدث على تعزيز الممارسات المستدامة وقالت: "بات سباق دبي للاستثمار الأخضر أكثر من مجرد سباق، بل أصبح مبادرة مجتمعية تهدف إلى زيادة مستوى الوعي وتوفير الدعم وتعزيز الخيارات الصديقة للبيئة التي نعتمدها في حياتنا اليومية. ومن خلال تبني السباق ممارسات ذكية بما في ذلك استخدام مواد إعلامية لاورقية، والتسجيل أيضاً بطريقة غير ورقية، فضلاً عن استخدام لوحات رقمية في اللافتات الإرشادية وأقواس انطلاق ونهاية السباق، نؤكد بذلك التزامنا بتقليل بصمتنا البيئية. وسيتم كذلك تشجيع
المشاركين على إحضار قوارير مياه قابلة لإعادة الاستخدام، للحد من استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، كما سيتم نشر وتوزيع صناديق إعادة التدوير بطريقة استراتيجية في جميع أنحاء المساحة المخصصة لهذا السباق".
ويُختتم "جرين ران"، عند قرية السباق الأخضر، التي تقع في مجمع دبي للاستثمار رقم 1، خلف المقر الرئيسي لشركة دبي للاستثمار. ولقد صُممت قرية السباق الأخضر بأسلوب المناطق والمساحات الذكية، وتضم أنشطة ترفيهية وصديقة للبيئة ملائمة لكافة أفراد العائلة والفئات العمرية. وتوجه دبي للاستثمار الدعوة للجميع للانضمام إلى هذه المبادرة والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة من خلال المشاركة في سباق دبي للاستثمار الأخضر 2024.
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