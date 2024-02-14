"أورا" تتبنى نهجاً مبتكراً للتفكير التصميمي مع التركيز على تنمية مهارات القيادة

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- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 فبراير 2024: أعلنت أورا، حضانة المستقبل، عن تبنيها في حلولها في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لنهج التفكير التصميمي المبتكر الذي يزود الأطفال الصغار بالمهارات الأساسية ويركز على تنمية مهارات القيادة لديهم.
والتفكير التصميمي هو منهج لحل المشكلات يؤكد على الإبداع والتعاطف والابتكار ويكمن في صميم الفلسفة التعليمية الفريدة لـ "أورا ". وعلى الرغم من تعقيداته المتصورة، يثبت هذا النهج فعاليته للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات، معتمداً على منهجية تفكير متقدمة في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
وقد صرّحت "تانيا نيكوليتش"، المديرة العامة لـ "أورا "، حضانة المستقبل مؤكدة على أهمية غرس مهارات القيادة منذ سن مبكرة: "بالإضافة إلى حل المشكلات، نحن نؤمن أن تنمية مهارات القيادة في مرحلة الطفولة المبكرة أمر بالغ الأهمية للتنمية الشمولية. وإنه يضع الأساس للرفاهية، ويعزز العلاقات الصحية، ويُعِد الأطفال لمستقبل يُعتبر فيه القيادة الفعّالة صفة أساسية".
والتفكير التصميمي يشعل التفكير الإبداعي في عقول الأطفال الصغار ويكوّن مساراً لتطوير المهارات القيادية. كما يتيح هذا النهج للأطفال التفكير بشكل نقدي، واتخاذ القرارات، وقيادة بالمثال. وهذا التركيز المزدوج على حلّ المشكلات ومهارات القيادة يضمن نهجاً شاملاً لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة.
والمبدأ الأساسي لتقسيم المشكلات إلى أجزاء صغيرة وقابلة للإدارة يساعد الأطفال على تطوير المهارات التحليلية ويعزّز الشعور بالمسؤولية والمبادرة – وهي جوانب رئيسية في القيادة الفعّالة.
وتتجاوز تطبيقات التفكير التصميمي في أورا مجرد حل المشكلات؛ بل يتضمن فهم احتياجات ووجهات نظر الآخرين. ومن خلال تقديم هذا المفهوم للأطفال، هم يتعلمون التعاطف مع الآخرين، مما يساعدهم على تطوير المهارات الاجتماعية الأساسية.
والتعاون يظل محوريًا في عملية التفكير التصميمي، مما يعزز العمل الجماعي بينما يعمل الأطفال في مجموعات لحل المشاكل المعقدة. ويساعدهم هذا النهج على تقدير مساهمات كل عضو في الفريق، مما يعزز الشعور بالإنجاز الجماعي.
وتشجع فلسفة التفكير التصميمي في حضانة أورا أيضًا على التجريب مع الأفكار الجديدة، معتنقة مفهوم المحاولة والخطأ. ويعزّز هذا النهج الرغبة في تحمل المخاطر والتعلم من الأخطاء - وهو جانب أساسي في تطوير القادة القويين.
وتولي حضانة أورا تركيزًا قويًا على التعلم العملي، حيث يدمج المعلمون مجموعة متنوعة من المواد والأنشطة في المنهج لتنمية صفات القيادة. ومن العجين الملون إلى مواد إعادة التدوير، والأجزاء الفردية، وحتى الطباعة ثلاثية الأبعاد، يتم تشجيع الأطفال على استكشاف وتجربة هذه المواد، مما يرسّخ فهمهم لمفاهيم التفكير التصميمي ومهارات القيادة من خلال الخبرة العملية.
وتمثل أورا، حضانة المستقبل، نهجاً رؤيوياً لتعليم الطفولة المبكرة، حيث تمنح الأطفال القدرة على أن يصبحوا محللين ومبتكرين مبدعين وقادة متعاطفين منذ سن مبكرة. كما أن تكامل مبادئ التفكير التصميمي مع التركيز على مهارات القيادة يضمن أن يكون الأطفال الصغار مستعدين تمامًا للتنقل في عالم يطلب التكيف والتفكير الإبداعي والقيادة الفعالة.
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