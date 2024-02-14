فورد تطرح موستانج 2024 الجديدة كلياً في أسواق الشرق الأوسط

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 13 فبراير 2024: بعد ستين عاماً من ظهورها الأول، تأتي فورد موستانج الجديدة كلياً إلى الشرق الأوسط بمزيجها الفريد من التصميم القوي والأداء الممتع. ومع الجيل السابع اليوم، تضيف موستانج فصلاً حديثاً إلى قصّتها الأسطورية بعناوين عديدة أبرزها المظهر الجريء والقيادة السلسة والمحرّك الهادر الذي يتطلع إليه هواة هذه السيارة الرياضية الأكثر مبيعاً في العالم خلال السنوات العشر الماضية.
الشكل القوي والجريء
يضفي الجيل السابع من موستانج جمالية عصرية ومهابة على التصميم الخارجي المستوحى من تراث السيارة الأيقونية. ويبرز القوس الأفقي المنخفض المقدّمة العريضة، وتتكامل معه شبكة علوية وأضواء خلفية شبيهة إلى حد بعيد بالجيل الأول والأصلي من موستانج، وكذلك خط السقف الأنيق، والوقفة العريضة والمتوثبة، والجزء الخلفي الأقصر، في حين تميّز المصابيح الأمامية Tri-Bar LED الإضاءة الكلاسيكية للسيارة.
وقد زوّد كل من طرازات GT 5.0 وGT Premium 5.0 وGT Premium 5.0 المكشوفة بواجهة أمامية وستارة خلفية تم تحديثهما، في حين يتميز طراز "دارك هورس" Dark Horse الأعلى تجهيزاً بشبكات أمامية فريدة من نوعها مع شعار الحصان الشهير Pony Badge، وواجهة ملفتة في الأمام والخلف، إضافة إلى شبكات علوية وسفلية وخارجية.
مدير العلامة التجارية - الأيقونات لدى فورد الشرق الأوسط، كريس باول، أوضح بقوله: "تتمتع موستانج الجديدة كلياً بمزيد من القوة والحداثة، وتظهر بوضوح قوة موستانج الكلاسيكية وشهرتها العريقة."
وتواصل موستانج المكشوفة الوفاء لتاريخها من حيث السطح المنسدل والذي يوفر أقصى قدر من الحرية في الهواء الطلق. وبلمسة واحدة واستخدام مزلاج مركزي بمقبض واحد، تجري عملية فتح أو إغلاق السقف القماشي المبطن والمعزول بالكامل. كما يساهم تصميم السقف المدمج ونظام التعليق الخلفي المستقل في توفير مساحة صندوق السيارة الرائدة في فئتها والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى حقيبتي جولف.
وتأتي موستانج الجديدة كلياً إلى الشرق الأوسط بـ 11 لوناً قياسياً مع اللون الحصري الثاني عشر والخاص بطراز دارك هورس، وهو الأزرق الناري. كما يتميز دارك هورس بملاقط مكابح أمامية بستة مكابس من طراز بريمبو”Brembo” مع دوارات أكبر، ونظام مكابح بريمبو مقاس 19 بوصة مع بطانات عالية الأداء.
ويحتل الجناح الخلفي المرتفع وعالي الأداء مكانته الرائدة في طرازي GT Premium 5.0 ودارك هورس من موستانج الجديدة كلياً.
كما يتضمن طراز دارك هورس لمسات زرقاء إضافية في المقاعد، وسقفاً مطلياً باللون الأسود، وملازم فريدة للمكابح، واللون الأزرق المعروف مع شعار Grabber Blue الخاص بموستانج، إضافة إلى رسم فريد على غطاء المحرك.
مقصورة عصرية بتقنيات متقدّمة
خلف المظهر الخارجي القوي للجيل السابع من موستانج، توجد قمرة قيادة أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية وتركيزاً على السائق من أي سيارة موستانج أخرى أنتجت حتى الآن. فقمرة القيادة المستوحاة من قمرة الطائرات المقاتلة توفر للسائق شاشتين منحنيتين بسلاسة يمكن تعديلهما بسرعة لإظهار المعلومات التي يريدها السائق أو يحتاج إلى رؤيتها.
أمّا عجلة القيادة المكسوة بالجلد المتوفر بإطار من الكروم وعمود توجيه قابل للإمالة/التلسكوب، إضافة إلى نظام توجيه كهربائي مدعوم بالطاقة (EPAS) مع إمكانية الاختيار بين الجهد والتحكم في السرعة والتحكم في الصوت.
ويمكن تعديل لوحة العدادات الرقمية مقاس 12.4 بوصة في موستانج الجديدة لتعرض تصميمات متحركة مختلفة ومرئيات جديدة تعتمد على وضع القيادة. واستناداً إلى أداة التطويرUnreal Engine 3D المستخدمة في ألعاب الفيديو الحديثة، يجري عرض الإعدادات الحالية للسيارة على المجموعة المركزية كعروض رسومية في الوقت الفعلي عند اختيار إعدادات وضع القيادة المعدّلة. كما يمكن تعديل الإعدادات ببساطة عن طريق تمرير الرسم لاستدارة السيارة افتراضياً بأسلوب الألعاب الحقيقي.
وتحتل الشاشة المركزية الكبيرة التي تعمل باللمس مقاس 13.2 بوصة موقع الصدارة، ما يوفر للسائق والراكب الأمامي سهولة الوصول إلى أدوات التحكم الرئيسية في موستانج الجديدة كلياً.
هذا وتم تجهيز موستانج الجديدة كلياً بمجموعة من تقنيات مساعدة السائق المتقدمة لتحقيق أقصى قدر من السلامة. ويأتي نظام CoPilot360 كتجهيز قياسي مزود بخاصّية ®BLIS (نظام معلومات النقطة العمياء) مع التنبيه إلى حركة المرور، والمساعدة ما قبل الاصطدام مع مكابح الطوارئ التلقائية (كشف المشاة على الطريق، والتحذير من الاصطدام الأمامي، ودعم الفرامل الديناميكي)، إضافة إلى كاميرا الرؤية الخلفية، ونظام تثبيت السرعة . ويتوفر نظام الحفاظ على المسار في طرازات GT 5.0 وموستانج المكشوفة ودارك هورس، ويضمّ نظام المساعدة في حفظ المسار وتنبيه السائق إلى انحراف السيارة، بينما يضمن نظام تثبيت السرعة المتكيّف رحلة سلسة حتى على الطرقات المزدحمة.
شعار الحصان والأداء المتفوّق
بفضل محرك كويوتي V8 المتطور من الجيل الرابع والبالغة سعته 5.0 لتر، تتيح موستانج قوة حصانية أعلى من أي وقت مضى، وذلك بفضل صندوق سحب الهواء المزدوج والمبتكر وتصميم الجسم ثنائي الخانق، ما يساعد على تقليل فقدان الحث عن طريق تمكين هواء أعلى معدلات التدفق.
ويمكن للسائقين الاختيار بين ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات مع خاصية التغيير الانتقائي SelectShift، أو ناقل حركة يدوي MT82-D4 بست سرعات للذين يبحثون عن تواصل مباشر مع محرك ثماني الأسطوانات، والذي يتضمن عجلة الموازنة Dual Mass Flywheel والقابض الفاصل مزدزج القرص Twin Disc Clutch. وتضم موستانج GT المزودة بناقل حركة يدوي النظام القياسي لمطابقة سرعة الدوران والذي يساعد في الحفاظ على عدد دورات المحرك في الدقيقة عند تعشيق القابض. ويحافظ هذا على عزم الدوران الأقصى بين تغييرات التروس اليدوية، ما يوفر مزيداً من الدقة والتشويق وتحكماً أفضل. وبالنسبة للسائقين الذين يضعون الأداء فوق أي اعتبار آخر، توفر موستانج دارك هورس خياراً إضافياً لعلبة التروس اليدوية الفريدة من نوعها TREMEC بست سرعات.
أمّا نسب التوجيه الأسرع والحد الأدنى من الامتثال من عجلة القيادة إلى الإطار، فتعمل على تعزيز ديناميكيات السيارة عند المنعطفات مع زيادة قوة السير في خط مستقيم إلى حد بعيد.
وبوجود أنماط القيادة العادية، والرياضية، والزلقة، والمسار، وحلبة الدراغ، والقيادة المعدّلة، تم تجهيز موستانج الجديدة كلياً لتوفير قيادة مُحسّنة لمجموعة من الأسطح والظروف وحالات الاستخدام. ويجري ضبط كل من جهد التوجيه واستجابة المحرك وإعدادات التحكم في ناقل الحركة والثبات الإلكتروني وفقاً للوضع المحدد، كما تعمل الرسومات عالية الدقة في لوحة العدادات الرقمية على إضفاء الحيوية على أي نمط قيادة.
وأضاف باول: "هذه هي فورد موستانج الأكثر رياضيًة وإلهاماً وكسباً للثقة حتى الآن. فبفضل أنماط القيادة والمحرك المضبوط رقمياً بدقة وأدوات التحكم في نظامي التعليق والتوجيه، أصبحنا الآن قادرين على منح السائقين أعلى مستويات الأداء في كل مكان، بدءاً من طرقهم اليومية وحتى حلبات السباق."
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