صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تحضر فعاليات اليوم الرياضي للدولة في مؤسسة قطر

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 13 فبراير 2024: بحضور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، انطلقت فعاليات اليوم الرياضي للدولة في مؤسسة قطر لهذا العام، وشهدت انضمام أفراد المجتمع من كافة الأعمار إلى المدينة التعليمية للاحتفاء بالرياضة ونمط الحياة الصحي.
استُهلت فعاليات مؤسسة قطر لليوم الرياضي للدولة بمنافسة كرة قدم أقيمت بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجمعت أطفال مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة مع نخبة من أبرز الشخصيات الرياضية في دولة قطر.
صرحت السيدة الجازي العنزي، رئيس فريق الاتصال في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: "ندرك تمامًا أهميّة العمل على إزاحة الحواجز الاجتماعية، وتوفير فرص متساوية لكافة أفراد المجتمع ومن مختلف القدرات للوصول إلى الرياضة. ومن خلال رعاية مبادرات الوصول الميَسر، فإننا نُسهم في تعزيز شمولية مجتمعنا، والاستفادة من المواهب والقدرات الفريدة التي يتمتع بها أفراده".
أضافت: "من خلال شراكتنا مع مؤسسة قطر في فعاليات اليوم الرياضة للدولة هذا العام، نواصل مساعينا لبناء مجتمع يحظى كلّ فردٍ فيه بفرصة المشاركة في الأنشطة الرياضية والاستمتاع بها في بيئة آمنة".
صُممت فعاليات مؤسسة قطر بمناسبة اليوم الرياضي للدولة هذا العام لتلبي احتياجات المجتمع بأكمله، حيث ستتضمن أنشطة وبرامج تناسب الأفراد من كلّ القدرات، مع توفير مساحة آمنة للنساء والفتيات للمشاركة في الأنشطة الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية في استاد المدينة التعليمية.
تعليقًا على مشاركة مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات مؤسسة قطر لليوم الرياضي للدولة للمرة السادسة، قال علي محمد هديب، مدرب ورئيس قسم الأنشطة الرياضية في المركز: "يحتل اليوم الرياضي للدولة والرياضة بشكل عام أهمية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من الناحية البدنية وكذلك تطوير المهارات الاجتماعية، والأهم من ذلك هو أن الرياضة تُبرز قدرات الأشخاص ذوي الاعاقة، وتُعزز مشاركتهم المجتمعية".
شهدت الأنشطة المخصصة للنساء والفتيات التي أقيمت في استاد المدينة التعليمية مشاركة المئات منهن في جلسات اللياقة البدنية، وتحدي "مسار العقبات"، إلى جانب المباراة النهائية لمبادرة كرة القدم للنساء والفتيات، وهي البطولة التي تدعم الرياضيات على مستوى المواهب والهواة، والتي أقيمت أيضًا في استاد المدينة التعليمية.
قالت فرح البالغة من العمر 16 عامًا، والتي شاركت في الفعاليات المخصصة للسيدات في استاد المدينة التعليمية: "كانت الفعاليات هنا رائعة، فهي مخصصة للسيدات فقط وتمكننا من ممارسة الأنشطة الرياضية براحة وخصوصية وفي بيئة آمنة، وسنحرص على المشاركة فيها مجددًا".
من جهتها، قالت آية الجردي، المدربة اللبنانية لفريق باريس سان جيرمان المشارك في بطولة كرة القدم للسيدات في استاد المدينة التعليمية: "هذه هي المرة الثالثة التي نشارك فيها في هذا الحدث، وكل عام يكون الأمر استثنائيًا بالنسبة لنا داخل هذه المرافق المميزة، ونوّد أن نشكر كافة المنظمين على جهودهم".
أضافت: "من الرائع أن نتمكن من منح الفتيات الفرصة للعب في بيئة آمنة، ومن الجميل جدًا بالنسبة لنا أن نتفاعل مع الفرق الأخرى ونمارس رياضتنا المفضلة".
كما عُقدت جلسة نقاشية مُلهمة مخصصة للنساء فقط بعنوان: "عقلية الأبطال: مفتاح النجاح"، وذلك بمشاركة كل من نجمة التنس التونسية أنس جابر، وابتهاج محمد لاعبة المبارزة الأولمبية الأمريكية وأول امرأة أمريكية مسلمة محجبة في منافسات الألعاب الأولمبية، والعداءة الأولمبية الأسكتلندية السابقة للمسافات المتوسطة والطويلة ليز ماكولجان، وأدارت الجلسة متسلقة الجبال القطرية الشيخة أسماء آل ثاني، مديرة قطاع التسويق والتعاون الدولي باللجنة الأولمبية القطرية.
قالت نوراي البالغة من العمر 15 عاماً، والتي كانت ممن حضرنّ هذه الجلسة النقاشية: "كان النقاش مُلهمًا ومحفزًا جدًا، حيث تناول كيف يُمكننا كنساء ممارسة الرياضة مع التمسك بمبادئنا في الوقت ذاته".
وشهدت حديقة الأكسجين في المدينة التعليمية مشاركة آلاف العائلات والأطفال في أنشطة مختلفة، وقد نظم طلاب مدارس مؤسسة قطر الكثير منها بالشراكة مع الاتحادات الرياضية المحلية.
قالت عائشة بدر الفيحاني، 12 عامًا، وهي مشاركة قطرية في أنشطة مؤسسة قطر لليوم الرياضي للدولة في حديقة الأكسجين: "إنها المرة الأولى التي أحضر فيها فعاليات مؤسسة قطر لليوم الرياضي للدولة. فلم أتصور هذا القدر من التنوع في الأنشطة والمرافق المتاحة. وكوني من محبي كرة القدم وأتدرب منذ ثلاث سنوات، فأنا متحمسة للانضمام إلى أنشطة كرة القدم واستكشاف العروض الأخرى أثناء تجولي في حديقة الأكسجين."
وقال ياسر خان، من باكستان، والذي شارك في فعاليات اللياقة البدنية في حديقة الأكسجين: "أعتقد أن الرياضة يتم تجاهلها في العديد من البلدان، واليوم الرياضي الوطني في قطر والأنشطة التي يشارك فيها أفراد المجتمع هنا تذكرهم بأولوياتهم وتلهمهم للاعتناء بصحتهم وتحديد مدى لياقتهم، وكيفية السعي نحو اتباع نمط حياة صحي".
أضاف: "أحد أفضل جوانب أنشطة المدينة التعليمية هو التجربة الشاملة التي تقدمها، فهي توفر أنشطة لكافة أفراد المجتمع من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وأعتقد أن الاهتمام بالشمولية أمر مميز فعلاً".
حظيت أنشطة اليوم الرياضي للدولة في مؤسسة قطر هذا العام بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وشركة فولكس فاجن، وقطر للوقود (وقود).
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