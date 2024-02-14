انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في إيران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت تقارير إيرانية، فجر اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ضخم في خط رئيسي لنقل الغاز في مدينة "بروجن" التابعة جنوب غرب إيران.
وذكرت مصادر إيرانية أن دوي الانفجار الضخم، الذي طال (خط 65) لنقل الغاز الرئيسي، وصل إلى مسافة تبعد قرابة 60 كيلومتر من موقع الحادث.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن حاكم المدينة فتاح كرمي قوله إن من المرجح أن يكون سبب الحادث انفجار في خط أنابيب الغاز الوطني عالي الضغط.
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