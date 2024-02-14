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انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في إيران

2/14/2024 1:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت تقارير إيرانية، فجر اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ضخم في خط رئيسي لنقل الغاز في مدينة "بروجن" التابعة جنوب غرب إيران.
وذكرت مصادر إيرانية أن دوي الانفجار الضخم، الذي طال (خط 65) لنقل الغاز الرئيسي، وصل إلى مسافة تبعد قرابة 60 كيلومتر من موقع الحادث.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن حاكم المدينة فتاح كرمي قوله إن من المرجح أن يكون سبب الحادث انفجار في خط أنابيب الغاز الوطني عالي الضغط.














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