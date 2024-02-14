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بعد انتكاسة صحية.. البنتاغون يكشف آخر تطورات حالة وزير الدفاع

2/14/2024 1:15:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزير لويد أوستن خرج من مستشفى عسكري، وسيحضر اجتماعا عبر الإنترنت يتعلق بأوكرانيا، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يعاني فيه وزير الدفاع من تبعات جراحة لعلاج سرطان البروستاتا.
ودخل أوستن (70 عاما) المستشفى لمعالجة مشكلة في المثانة، وكانت تلك المرة الثانية هذا العام التي يدخل فيها المستشفى منذ الجراحة التي أُجريت له في ديسمبر لعلاج سرطان البروستاتا.
وتسبب أوستن في ضجة سياسية الشهر الماضي بسبب عدم كشفه للبيت الأبيض عن خضوعه للعملية الجراحية وما تلا ذلك من دخوله المستشفى في يناير بسبب مضاعفاتها، وحتى الرئيس جو بايدن لم يعلم بوجود أوستن في المستشفى إلا بعد أيام.
وبعد الإجابة على أسئلة من الصحفيين الأسبوع الماضي بشأن تعافيه، عاد أوستن إلى مركز والتر ريد الطبي الوطني، بعد مؤشرات على وجود مشكلة طارئة في المثانة ووُضع في العناية الفائقة.
وقال البنتاغون في بيان إن الأطباء سمحوا لأوستن بالخروج من المستشفى وإنه "استأنف مهامه وواجباته كاملة".
وأضاف أنه وفقا لنصيحة الأطباء، سيعمل أوستن من المنزل قبل أن يعود إلى البنتاغون في وقت لاحق من هذا الأسبوع.













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