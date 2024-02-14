الجمهوريون في النواب الأميركي يوجهون اتهاماً لوزير الأمن الداخلي بهدف عزله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجّهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء، اتهامًا لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس، وأحالت الاتهام إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، بحسب واشنطن تايمز.



ويتهم الجمهوريون الوزير بالتقاعس في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك ودول أمريكا الجنوبية والكاريبي إلى الولايات المتحدة.



وأقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون توجيه اتّهامين للوزير الديموقراطي هما "الرفض المتعمّد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الجَمهور"، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ.