Wednesday, 14 February 2024 09:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السير تكشف سبب الازدحام على شارع الاستقلال ونفق الملتقى صباح اليوم

2/14/2024 1:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب كفاح الهزايمة، من إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم، التعامل مع بعض التعطلات لمركبات، بالتزامن مع ذروة حركة السير الصباحية، ومع بدء تساقط الأمطار في عمّان.


وبيّن الهزايمة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم صباح اليوم التعامل مع تعطّل مركبة شحن على شارع الاستقلال ما سبب ازدحام مروري، كما تم التعامل مع مركبة مُعطلة على نفق الملتقى، ما سبب بعض الأثر المروري، والعمل جارٍ على رفع العوائق.


ودعا الهزايمة السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المخالفات الخطرة، وعدم الانشغال بالهاتف النقال خلال القيادة، خاصة مع تساقط الأمطار والتغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية.


MENAFN14022024000208011052ID1107849367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث