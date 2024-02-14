السير تكشف سبب الازدحام على شارع الاستقلال ونفق الملتقى صباح اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب كفاح الهزايمة، من إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم، التعامل مع بعض التعطلات لمركبات، بالتزامن مع ذروة حركة السير الصباحية، ومع بدء تساقط الأمطار في عمّان.



وبيّن الهزايمة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم صباح اليوم التعامل مع تعطّل مركبة شحن على شارع الاستقلال ما سبب ازدحام مروري، كما تم التعامل مع مركبة مُعطلة على نفق الملتقى، ما سبب بعض الأثر المروري، والعمل جارٍ على رفع العوائق.



ودعا الهزايمة السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المخالفات الخطرة، وعدم الانشغال بالهاتف النقال خلال القيادة، خاصة مع تساقط الأمطار والتغيرات التي تطرأ على الأحوال الجوية.