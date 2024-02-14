8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر بني نصر، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه التعامل مع عدد من الحوادث، على طرق خارجية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها 8 إصابات.
وبيّن بني نصر، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم، وقع بين 3 مركبات، على طريق الاغوار الجنوبية باتجاه عمّان، ونتج عنه 5 إصابات، تم نقلها من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تصادم، وقع بين مركبتين، على الطريق الصحراوي، ونتج عنه إصابة واحدة بالغة، وتم نقلها إلى مستشفى الكرك الحكومي.
وأوضح بني نصر، أنه في تمام الساعة 6:30 صباح اليوم، التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق إربد - المفرق، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، كما تم التعامل مع حادث تدهور على شارع الأردن، ونتج عنه إصابة السائق.
MENAFN14022024000208011052ID1107849365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.