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8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

2/14/2024 1:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر بني نصر، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه التعامل مع عدد من الحوادث، على طرق خارجية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها 8 إصابات.


وبيّن بني نصر، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم، وقع بين 3 مركبات، على طريق الاغوار الجنوبية باتجاه عمّان، ونتج عنه 5 إصابات، تم نقلها من خلال الدفاع المدني إلى مستشفى الشونة الجنوبية.


وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تصادم، وقع بين مركبتين، على الطريق الصحراوي، ونتج عنه إصابة واحدة بالغة، وتم نقلها إلى مستشفى الكرك الحكومي.


وأوضح بني نصر، أنه في تمام الساعة 6:30 صباح اليوم، التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق إربد - المفرق، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، كما تم التعامل مع حادث تدهور على شارع الأردن، ونتج عنه إصابة السائق.

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