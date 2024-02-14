Wednesday, 14 February 2024 09:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو- مصرع 15 شخصا بحادث سير مروع في مصر

2/14/2024 1:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت منطقة العامرية المصرية على الطريق الصحراوي "الإسكندرية – القاهرة" مساء يوم الثلاثاء، حادث سير مروعا راح ضحيته 15 شخصا، فيما أصيب 7 آخرون بجروح.
وبحسب مصدر طبي بمستشفى العامرية، تم "استقبال 8 مصابين وتوفوا في الحال وجار نقل جثامينهم إلى المشرحة بينما تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة".
وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن "تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة".
وانتقلت الأجهزة الأمنية و8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين السيارات ما أسفر عن مصرع 15 شخصا وإصابة 7 آخرين.

روسيا اليوم


MENAFN14022024000208011052ID1107849364

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث