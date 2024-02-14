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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

2/14/2024 1:15:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، فلسطينيين من مدينة نابلس.


وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة عسكرية اسرائيلية اقتحمت شوارع ابن رشد، وفطاير في المدينة، وداهمت منزلين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت اثنين من الفلسطينيين، وهما: نور قاسم أبو صافي من شارع ابن رشد، ونشأت الجبالي من شارع فطاير.


كما اقتحمت قوة احتلالية أخرى قرية سالم شرق نابلس، فجر اليوم، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.


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