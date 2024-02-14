الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، فلسطينيين من مدينة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة عسكرية اسرائيلية اقتحمت شوارع ابن رشد، وفطاير في المدينة، وداهمت منزلين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت اثنين من الفلسطينيين، وهما: نور قاسم أبو صافي من شارع ابن رشد، ونشأت الجبالي من شارع فطاير.
كما اقتحمت قوة احتلالية أخرى قرية سالم شرق نابلس، فجر اليوم، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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