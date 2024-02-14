اعتراض وتدمير 9 مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود وفورونيج والبحر الأسود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء أن قواتها دمرت ما مجموعه 9 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلغورود وفورونيج وفوق البحر الأسود الليلة الماضية.وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنها "أحبطت خلال الليل محاولة نفذها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 9 طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".



وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت مسيرتين أوكرانيتين في بيلغورود وأخرى في فورونيج، إضافة إلى 6 مسيرات فوق مياه البحر الأسود.



وفي وقت سابق اليوم ذكر حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن امرأة أصيبت بجروح خلال هجوم شنته القوات الأوكرانية على هذه المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا الليلة الماضية.

RT