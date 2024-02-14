اعتراض وتدمير 9 مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود وفورونيج والبحر الأسود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء أن قواتها دمرت ما مجموعه 9 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلغورود وفورونيج وفوق البحر الأسود الليلة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنها "أحبطت خلال الليل محاولة نفذها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 9 طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".
وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت مسيرتين أوكرانيتين في بيلغورود وأخرى في فورونيج، إضافة إلى 6 مسيرات فوق مياه البحر الأسود.
وفي وقت سابق اليوم ذكر حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن امرأة أصيبت بجروح خلال هجوم شنته القوات الأوكرانية على هذه المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا الليلة الماضية.
RT
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