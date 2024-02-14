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الاحتلال يقتحم محيط مجمع فلسطين الطبي برام الله

2/14/2024 1:14:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة رام الله، وتمركزت آلياتها في محيط مجمع فلسطين الطبي.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المحال التجارية في محيط المستشفى قبل أن تنسحب من المدينة.


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