الاحتلال يقتحم محيط مجمع فلسطين الطبي برام الله
التاريخ
2/14/2024 1:14:33 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة رام الله، وتمركزت آلياتها في محيط مجمع فلسطين الطبي.
وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المحال التجارية في محيط المستشفى قبل أن تنسحب من المدينة.
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