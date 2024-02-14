الاحتلال ينشر فيديو يدّعي أنه يوثّق السنوار وعائلته بنفق في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، فيديو، ادّعى أنه يوثّق رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وأفرادا من عائلته في أحد الأنفاق في قطاع غزة؛ وذلك بالتزامن مع المباحثات التي تُجرى في القاهرة بشأن صفقة جديدة.

وقد يشير تسريب الجيش الإسرائيلي للفيديو لوسائل إعلام في البداية، ومن ثمّ نشره، إلى أنه يستخدمه كورقه ضغط، وبخاصّة في هذا التوقيت بالذات، بالتزامن مع المباحثات. وقالت تقارير إسرائيلية إنه "تم التعرف على السنوار، من أذنيه".

وقبل الإعلان الرسميّ من قِبل الجيش، قالت تقارير إسرائيلية إن لدى الجيش الإسرائيليّ، فيديو يُظهر السنوار، في أحد الأنفاق في خانيونس.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيليّ، خلال عرض الفيديو، إن "المعلومات الاستخباراتية التي نكشف عنها، ستتيح لنا الوصول إلى كبار المسؤولين، والمختَطفين، ونحن عازمون على مواصلة ذلك".

وأضاف أنه "في الأيام الأخيرة، وفي نشاط الوحدات الخاصة، تم اكتشاف عشرات الأمتار تحت الأرض، حيث عثرنا على فيديو من كاميرا أمنية تابعة لحماس، مثبّتة في النفق".

وتابع: "في الكاميرا، يظهر السنوار وهو فرّ مع أطفاله، وزوجته، بقيادة شقيقه. وفي التوثيق الذي تم التقاطه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، هكذا فرّ مع عائلته إلى أحد المجمعات التي بنيت سابقا".

وعَدّ الجيش الإسرائيلي أن "الفيديو هو نتيجة عملية المطاردة التي نقوم بها، ولن تتوقف حتى نقبض عليه؛ سنقبض عليه حيا أو ميتا"، على حدّ قول الناطق باسمه.

وزعم أن الجيش قد وصل إلى "معظم المجمعات الإستراتيجية تحت الأرض التابعة لحماس، وسنصل إلى المجمعات الأخرى أيضًا".

وقبل ذلك، لفتت وسائل إعلام إلى أن الفيديو التُقط قبل "عدّة أسابيع"، فيما قالت أخرى إنه التُقط مؤخّرا.

وفي حين قالت القناة الإسرائيلية 12 إن التقديرات هي أن "السنوار منقطع عن أي اتصال"، أكدت أن تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير كذلك إلى أن "إسرائيل على بُعد أيام طويلة" منه.

وتأتي جولة المباحثات في العاصمة المصرية، بمشاركة مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، ومسؤولين مصريين.

وادعت التقارير أن الجيش الإسرائيلي تحصّل على الفيديو الذي تبلغ مدّته دقيقة واحدة، من كاميرا. وقالت إن الفيديو أظهر السنوار مع زوجته واثنين أو ثلاثة من الأطفال، بالإضافة إلى شخص آخر "يقودهم عبر الأنفاق".

وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي و(جهاز الأمن الإسرائيلي العام)، الشاباك، يحلّلان الفيديو".

وذكر مسؤول إسرائيلي أن فيديو السنوار "ليس الوحيد، وأن بحوزتهم مقاطع أخرى له".



