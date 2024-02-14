مسؤول مصري: مفاوضات هدنة غزة مستمرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة /PNN- أكد مسؤول مصري، اليوم الأربعاء، أنّ المفاوضات بشأن الهدنة في غزة ستستمرّ خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وفق ما ذكرته فرانس برس.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت اليوم، أن الوفد الإسرائيلي المكلّف بالتفاوض بشأن هدنة محتملة مع حماس في غزة عاد من القاهرة إلى تل أبيب.
وأجرى المسؤولون الإسرائيليون محادثات مع نظرائهم المصريين في محاولة للتوصّل إلى اتفاق يرسي هدنة مؤقتة في غزة ويتيح إطلاق سراح مزيد من الرهائن من القطاع.
وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" وموقع "تايمز أوف إسرائيل"، فجر اليوم، أن الوفد الإسرائيلي عاد إلى إسرائيل، دون أي تفاصيل.
وجرت المباحثات في القاهرة، أمس الثلاثاء، بين مدير الـ"سي آي إيه" وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومسؤولين مصريين.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مسؤول مصري رفيع المستوى لم تسمّه، أنّ المحادثات جرت "في أجواء إيجابية".
من جهته قال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس، طالبا عدم نشر اسمه، إنّ الحركة "منفتحة على فكرة مناقشة أيّ مبادرة لوقف العدوان والحرب". وأضاف أنّ "حماس وبقية الفصائل الفلسطينية تنتظر نتائج محادثات القاهرة".
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