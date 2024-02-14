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مسؤول مصري: مفاوضات هدنة غزة مستمرة

2/14/2024 1:14:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة /PNN- أكد مسؤول مصري، اليوم الأربعاء، أنّ المفاوضات بشأن الهدنة في غزة ستستمرّ خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وفق ما ذكرته فرانس برس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت اليوم، أن الوفد الإسرائيلي المكلّف بالتفاوض بشأن هدنة محتملة مع حماس في غزة عاد من القاهرة إلى تل أبيب.

وأجرى المسؤولون الإسرائيليون محادثات مع نظرائهم المصريين في محاولة للتوصّل إلى اتفاق يرسي هدنة مؤقتة في غزة ويتيح إطلاق سراح مزيد من الرهائن من القطاع.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" وموقع "تايمز أوف إسرائيل"، فجر اليوم، أن الوفد الإسرائيلي عاد إلى إسرائيل، دون أي تفاصيل.

وجرت المباحثات في القاهرة، أمس الثلاثاء، بين مدير الـ"سي آي إيه" وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومسؤولين مصريين.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مسؤول مصري رفيع المستوى لم تسمّه، أنّ المحادثات جرت "في أجواء إيجابية".

من جهته قال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس، طالبا عدم نشر اسمه، إنّ الحركة "منفتحة على فكرة مناقشة أيّ مبادرة لوقف العدوان والحرب". وأضاف أنّ "حماس وبقية الفصائل الفلسطينية تنتظر نتائج محادثات القاهرة".

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