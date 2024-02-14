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النفط عالمياً يتراجع بفعل التضخم وزيادة مخزونات الخام الأمريكية

2/14/2024 1:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عالمياً، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ومع انحسار توقعات المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4% ، إلى 82.48 دولار عند فتح السوق، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.3% ، إلى 77.65 دولار للبرميل.


وزادت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 8.52 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من شباط.

كما تأثرت السوق ببيانات صدرت أمس الثلاثاء، وأظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظل مرتفعا الشهر الماضي.

ونتيجة لذلك، يتوقع المستثمرون الآن أن ينتظر صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي مدة أطول قبل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

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