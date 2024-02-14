انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية بشكل كبير جدا في إشارة إلى أن التضخم لم يتراجع بالقدر المتوقع الشهر الماضي.وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 525 نقطة ليصل إلى 38272 نقطة أي بأكثر من 1% من الأسهم.

كما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 286 نقطة ليصل إلى 15655 أي نحو 2 % من قيمة حجم الأسهم.

أما مؤشر (S&P500) الذي حقق الأسبوع الماضي أرقاما قياسية، فانخفض أيضا 68 نقطة ليصل الى 4953 نقطة بخسارة نسبتها أكثر من 1%.

الى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 77 دولارا للبرميل الواحد.