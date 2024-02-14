Wednesday, 14 February 2024 09:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

2/14/2024 1:14:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية بشكل كبير جدا في إشارة إلى أن التضخم لم يتراجع بالقدر المتوقع الشهر الماضي.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 525 نقطة ليصل إلى 38272 نقطة أي بأكثر من 1% من الأسهم.

كما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 286 نقطة ليصل إلى 15655 أي نحو 2 % من قيمة حجم الأسهم.
أما مؤشر (S&P500) الذي حقق الأسبوع الماضي أرقاما قياسية، فانخفض أيضا 68 نقطة ليصل الى 4953 نقطة بخسارة نسبتها أكثر من 1%.
الى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 77 دولارا للبرميل الواحد.

MENAFN14022024000208011052ID1107849352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث