الذهب يستقر عالمياً مع تراجع رهانات خفض الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً من أدنى سعر في شهرين، خلال تداولات اليوم الأربعاء، وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية (الأونصة).
ودفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته يوم أمس الثلاثاء.
وهبط المعدن الأصفر نحو 1.4% يوم أمس، في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من كانون الأول.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2005.00 دولار للأوقية.
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