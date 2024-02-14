الذهب يستقر عالمياً مع تراجع رهانات خفض الفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً من أدنى سعر في شهرين، خلال تداولات اليوم الأربعاء، وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية (الأونصة).



ودفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته يوم أمس الثلاثاء.



وهبط المعدن الأصفر نحو 1.4% يوم أمس، في أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من كانون الأول.



وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2005.00 دولار للأوقية.

