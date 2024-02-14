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مقتل وإصابة 22 شخصاً في حادث مروري بشمال مصر

2/14/2024 1:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي 15 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم أمام الثروة السمكية بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي بالقرب من المنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية بشمالي مصر.

وقال مصدر طبي في وزارة الصحة المصرية إن مستشفى العامرية استقبل 8 حالات توفيت في الحال وجاري نقل جثامينهم إلى المشرحة بينما يجري نقل المصابين للمستشفيات القريبة.

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و8 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و4 عربات ميكروباص ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.



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