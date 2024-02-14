مقتل وإصابة 22 شخصاً في حادث مروري بشمال مصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي 15 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم أمام الثروة السمكية بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي بالقرب من المنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية بشمالي مصر.
وقال مصدر طبي في وزارة الصحة المصرية إن مستشفى العامرية استقبل 8 حالات توفيت في الحال وجاري نقل جثامينهم إلى المشرحة بينما يجري نقل المصابين للمستشفيات القريبة.
وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و8 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و4 عربات ميكروباص ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 7 آخرين.
MENAFN14022024000110011019ID1107849280
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.