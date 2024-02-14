انطلاق أعمال اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات والهند ضيف الشرف

تواصل القمة العالمية للحكومات 2024 أعمال يومها الثالث في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بمشاركة إقليمية ودولية واسعة. وتشهد القمة في يومها الثالث والختامي، الذي انطلق اليوم، مشاركة عدد من رؤساء الدول و الحكومات من بينهم، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الذي يتحدث خلال جلسة رئيسية للدولة ضيف شرف القمة، فيما يتحدث خلال جلسة رئيسية من القمة العالمية للحكومات، فخامة فوستان آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى.

كما تشهد القمة جلسة خاصة يتحدث خلالها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويستضيف اليوم الثالث من القمة حواراً مع معالي عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، فيما يشارك معالي ديفيد سينجه، رئيس وزراء جمهورية سيراليون في جلسة بعنوان“كيف نجعل التمكين الإنساني أساساً للتطور الحضاري؟”.

ويشهد اليوم الثالث عدداً من الجلسات منها جلسة بعنوان "مدن الفرص" يتحدث فيها سعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وجلسة "تاريخ العالم في 20 دقيقة" والتي يشارك فيها المؤرخ والباحث ديفيد كريستيان، وجلسة "كيف نقرب المسافات بين الذكاء الاصطناعي والمجتمعات؟" بمشاركة أليكس كارب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في Palantir Technologies.

كما يشهد اليوم الثالث كلمة رئيسية لمعالي أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى جلسة "قصة نجم.. حوار مع شاه روخ خان".

وضمن فعاليات اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات، يتم تنظيم جلسة "كيف تنمي الحكومات المواهب في عصر الذكاء الاصطناعي؟" يتحدث فيها أنطونيو غراسياس المؤسس والرئيس التنفيذي في Valor ، وجافين بيكر الشريك والرئيس التنفيذي للاستثمار في Atreides Management، وجلسة "كيف نجعل التمكين الإنساني أساساً للتطور الحضاري؟"، وجلسة "كيف تنجح الحكومة في تنمية الرياضة؟ دروس من القطاع الخاص".

كما يتم تنظيم جلسة بعنوان "ما الذي تعلمته من إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ؟" يتحدث فيها رجل الأعمال والمستثمر سريرام كريشنان، وجلسة "توقعات الاستثمارات العالمية في عام 2024" بمشاركة ديفيانك توراخيا مؤسس Ai ، وسايرس سيقاري، الشريك المؤسس والشريك الإداري في UP، إضافة إلى جلسة "التمكين المجتمعي .. أساس التقدم والحكومات"، وجلسة "هل يمكن لعالمنا أن يحقق الأمن والأمان للجميع؟" التي تشارك فيها معالي الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبروفيسور أشوك سوين من جامعة أوبسالا.

ويتحدث أيضاً في اليوم الثالث من القمة معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي في جلسة بعنوان "التخطيط العمراني ومدن المستقبل"، كما يتحدث حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ "إي آند" في جلسة تحت عنوان "المواهب في العالم الرقمي.. كفاءات عابرة للحدود"، إضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي.

الجدير بالذكر أن النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات تستشرف الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثاراً إيجابية وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها.

وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الحالية 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

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