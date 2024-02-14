«طرق دبي» تعلن عن تأثر خدمة المترو في محطة أون باسيف

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأثر خدمة مترو دبي في محطة أون باسيف نظراً لصدور إنذار دخان من سكوتر كهربائي لأحد الركاب.

وأوضحت الهيئة أنه تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب من المحطة. شكراً على تعاونكم.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»: «لمستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي، تعلن الهيئة عن تأثر خدمة المترو في محطة "أون باسيف" نظراً لصدور إنذار دخان من سكوتر كهربائي لأحد الركاب، ولسلامتكم، تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب من المحطة. شكراً على تعاونكم.».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز