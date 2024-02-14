«طرق دبي» تعلن عن تأثر خدمة المترو في محطة أون باسيف

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأثر خدمة مترو دبي في محطة أون باسيف نظراً لصدور إنذار دخان من سكوتر كهربائي لأحد الركاب.
وأوضحت الهيئة أنه تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب من المحطة. شكراً على تعاونكم.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»: «لمستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي، تعلن الهيئة عن تأثر خدمة المترو في محطة "أون باسيف" نظراً لصدور إنذار دخان من سكوتر كهربائي لأحد الركاب، ولسلامتكم، تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب من المحطة. شكراً على تعاونكم.».
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