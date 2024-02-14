الاستخبارات الإستونية: روسيا تعد نفسها عسكريا لمواجهة مع الغرب



ذكرت الاستخبارات الإستونية في تقرير صدر مساء الثلاثاء أن روسيا تعد نفسها عسكريا لمواجهة مع الغرب.

وظهرت الاستعدادات من خلال الإصلاح العسكري الروسي، وفقا للتقرير السنوي لجهاز الاستخبارات الخارجية للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والذي صدر في العاصمة الإستونية تالين.

وأضاف أن الإصلاح يعكس أفكار القيادة الروسية فيما يتعلق بالموارد المطلوبة للحرب في أوكرانيا والمواجهة مع الغرب.

وكتب رئيس الاستخبارات كاوبو روزين في التقرير: "يمكننا أن نفترض أنه في غضون العقد المقبل، سيواجه الناتو جيشا ضخما من النوع السوفيتي، وهو أدنى من الحلفاء من الناحية التكنولوجية ، لكنه يشكل تهديدا كبيرا بسبب حجمه وقوته النارية واحتياطياته".

وكتب روزين أنه من أجل الدفاع عن أنفسهم ضد هجوم تقليدي محتمل من قبل مثل هذا الجيش، يجب أن تكون الجيوش والصناعات الدفاعية لحلفاء الناتو أفضل استعدادا وتجهيزا مما هو عليه الحال حاليا.

وذكر التقرير إنه بالنسبة لإستونيا فإن الإصلاح العسكري سيعني زيادة كبيرة في القوات المسلحة الروسية بالقرب من حدود الدولة الواقعة على بحر البلطيق في السنوات المقبلة.

وتخطط روسيا أيضا لنشر المزيد من القوات على الحدود مع دول البلطيق الأخرى وفنلندا.

وتهدف روسيا إلى تحقيق الهيمنة العسكرية في منطقة بحر البلطيق، وفقا للتقرير.

ومع ذلك ، يرى روزين أن احتمال وقوع هجوم مباشر على إستونيا هذا العام منخفض.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن عن إعادة تنظيم الجيش الروسي في نهاية عام 2022 من أجل تنفيذ الزيادة في قوة القوات التي طالب بها الكرملين.

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