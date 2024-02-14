Wednesday, 14 February 2024 09:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاستخبارات الإستونية: روسيا تعد نفسها عسكريا لمواجهة مع الغرب

2/14/2024 1:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكرت الاستخبارات الإستونية في تقرير صدر مساء الثلاثاء أن روسيا تعد نفسها عسكريا لمواجهة مع الغرب.

وظهرت الاستعدادات من خلال الإصلاح العسكري الروسي، وفقا للتقرير السنوي لجهاز الاستخبارات الخارجية للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والذي صدر في العاصمة الإستونية تالين.

وأضاف أن الإصلاح يعكس أفكار القيادة الروسية فيما يتعلق بالموارد المطلوبة للحرب في أوكرانيا والمواجهة مع الغرب.

وكتب رئيس الاستخبارات كاوبو روزين في التقرير: "يمكننا أن نفترض أنه في غضون العقد المقبل، سيواجه الناتو جيشا ضخما من النوع السوفيتي، وهو أدنى من الحلفاء من الناحية التكنولوجية ، لكنه يشكل تهديدا كبيرا بسبب حجمه وقوته النارية واحتياطياته".

وكتب روزين أنه من أجل الدفاع عن أنفسهم ضد هجوم تقليدي محتمل من قبل مثل هذا الجيش، يجب أن تكون الجيوش والصناعات الدفاعية لحلفاء الناتو أفضل استعدادا وتجهيزا مما هو عليه الحال حاليا.

وذكر التقرير إنه بالنسبة لإستونيا فإن الإصلاح العسكري سيعني زيادة كبيرة في القوات المسلحة الروسية بالقرب من حدود الدولة الواقعة على بحر البلطيق في السنوات المقبلة.

وتخطط روسيا أيضا لنشر المزيد من القوات على الحدود مع دول البلطيق الأخرى وفنلندا.

وتهدف روسيا إلى تحقيق الهيمنة العسكرية في منطقة بحر البلطيق، وفقا للتقرير.

ومع ذلك ، يرى روزين أن احتمال وقوع هجوم مباشر على إستونيا هذا العام منخفض.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن عن إعادة تنظيم الجيش الروسي في نهاية عام 2022 من أجل تنفيذ الزيادة في قوة القوات التي طالب بها الكرملين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN14022024000110011019ID1107849275

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث