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دبي الوجهة الأكثر تميزاً للاحتفال بالسنة الصينية

2/14/2024 1:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجحت دبي في إبراز مكانتها باعتبارها الوجهة الأكثر تميزاً عالمياً للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، بعد أن حفلت أجندتها بالعديد من الفعاليات المميزة والعروض الترويجية التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 2 حتى 11 فبراير الجاري بمناسبة عام التنين، حيث تستهدف نشر البهجة في أوساط المقيمين والزوار في الإمارة.

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت بمناسبة عام التنين، عرض طائرات الدرون فوق فندق برج العرب، حيث أضاءت أكثر من 1500 طائرة درون السماء لتصنع شكل تنين صيني يبلغ طوله 300 متر، وقد أظهر هذا العرض الذي جذب أنظار الجماهير، تفوق دبي في مجال التكنولوجيا. وقدمت العلامات التجارية الشهيرة عروضاً ترويجية رائعة عبر متاجر متعددة، ما خلق تجربة تسوق لا تنسى للجميع.

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