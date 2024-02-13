استمرار صرف ملفات وظيفة معاون نيابة للإناث من دفعة 2023 لليوم الخامس

MENAFN - Youm7) تستمر فترة سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابةمن دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، لليوم الخامس على التوالى، بالنسبة للإناث والتى تستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق يوم 15 فبراير الجارى.





وانتهت الخميس الماضى، الفترة التى حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، والتى بدأت الفترة من السبت 3 وانتهت الخميس 8 فبراير.





وحددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاونى النيابة العامة من خريجى دفعة 2023، من الذكور والتى تبدأ من يوم 17 وتسمر حتى 22 فبراير المقبل، كما حددت الفترة من 28 فبراير وحتى 7مارس المقبل، لتقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات الخاصة بالإناث، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.





واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، وألا يزيد عمره عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وفى مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم الكترونيا على موقع النيابة العامة.